Mi Bienestar

¿Está el matcha sobrevalorado?: por qué se recomienda y para qué sirve

La diferencia entre infusionar una hoja o consumirla completa parece mínima, pero cambia todo

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Por Libia Solano Meza
El matcha es una bebida ancestral japonesa que hoy despierta interés científico y genera expectativas en el mundo del bienestar moderno.
El matcha es una bebida ancestral japonesa que hoy despierta interés científico y genera expectativas en el mundo del bienestar moderno. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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