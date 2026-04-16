Economía

Emprender con matcha en Costa Rica: la historia de WatchaMatcha y Calma

Emprendedores en Palmares y Curridabat transforman la tendencia del té verde matcha en negocios exitosos. Conozca las historias de WatchaMatcha y Calma

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Mezcla de matcha
El matcha es un té verde de origen japonés. En el 2025, el mercado de este producto en Costa Rica alcanzó los ¢14.300 millones. (Cortesía WatchaMatcha)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MatchaTé matchaCalmaWatchaMatcha
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.