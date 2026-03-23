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Dismorfia muscular gana terreno entre mujeres jóvenes|Videopodcast Mi Bienestar T2 - E2

Detectar la dismorfia muscular a tiempo es clave para prevenir trastornos de la conducta alimentaria y problemas emocionales.

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Por Libia Solano Meza
Mantener un balance físico y metal evita puede prevenir la obsesión por el cuerpo. Stephanie Marín, especialista en nutrición nos brinda detalles.
Mantener un balance físico y metal evita puede prevenir la obsesión por el cuerpo. Stephanie Marín, especialista en nutrición nos brinda detalles. (Canva/Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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