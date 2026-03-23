Dismorfia muscular gana terreno entre mujeres jóvenes|Videopodcast Mi Bienestar T2 - E2

La dismorfia muscular está afectando cada vez más a mujeres jóvenes de 15 a 35 años, y muchas veces se confunde con disciplina o hábitos saludables. Este trastorno hace que la persona perciba que su cuerpo es demasiado flaco o sin definición, incluso cuando su físico es normal.
La especialista en nutrición Stephanie Marín, de la red clínica Mediasmart, explica cómo esta obsesión puede afectar la salud mental, generar ansiedad, aislamiento y problemas con la alimentación.
Dismorfia muscular gana terreno entre mujeres jóvenes