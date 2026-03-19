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Dismorfia muscular en mujeres: la delgada línea entre el bienestar y la obsesión

La dismorfia muscular gana terreno entre mujeres jóvenes y muchas veces se disfraza de hábitos saludables.

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Por Libia Solano Meza
La dismorfia muscular es una condición silenciosa puede pasar desapercibida, pero tiene consecuencias reales en la mente y el cuerpo.
La dismorfia muscular es una condición silenciosa puede pasar desapercibida, pero tiene consecuencias reales en la mente y el cuerpo. (Canva/Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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