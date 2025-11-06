Viva

Actriz relató lucha contra la dismorfia corporal durante grabaciones de ‘The White Lotus’

Aimee Lou Wood explicó que actuar en bikini intensificó su dismorfia corporal y revivió traumas vinculados a su infancia

Por O Globo / Brasil / GDA
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 10 DE JUNIO: Aimee Lou Wood asiste a la proyección y mesa redonda de «The White Lotus» de HBO en el Museo de la Academia de Cine el 10 de junio de 2025 en Los Ángeles, California. Araya Doheny/Getty Images para HBO/AFP (Foto de Araya Doheny / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
La actriz relató que grabar escenas en bikini la hizo enfrentar su dismorfia corporal y recordó su lucha contra la bulimia (ARAYA DOHENY/Getty Images via AFP)







