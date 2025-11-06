Actriz relató lucha contra la dismorfia corporal durante grabaciones de ‘The White Lotus’

La actriz relató que grabar escenas en bikini la hizo enfrentar su dismorfia corporal y recordó su lucha contra la bulimia

Aimee Lou Wood, actriz reconocida por su papel en Sex Education, reveló que enfrentó dismorfia corporal al grabar escenas en bikini para la serie The White Lotus. La intérprete de 31 años abordó su experiencia con la salud mental en una entrevista concedida a la revista Harper’s Bazaar.

Durante la conversación, la artista relató que, al interpretar al personaje de Chelsea en la tercera temporada de la producción de HBO, vivió un conflicto entre su identidad personal y la del personaje.

Según explicó, superó el malestar que sentía al mostrarse en traje de baño al convencerse de que no se trataba de una decisión propia, sino de una necesidad del personaje que interpretaba.

El trastorno conocido como dismorfia corporal se caracteriza por una preocupación excesiva por defectos percibidos en la apariencia física, incluso cuando estos no son visibles o son mínimos para los demás.

Además, Wood se refirió al impacto que los estándares estéticos de la industria del entretenimiento en Los Ángeles han tenido en su bienestar emocional. Al respecto, indicó que percibía a esta ciudad como “emocionalmente bulímica”, y estableció un paralelismo con la bulimia que sufrió durante su niñez.

Afirmó que, en ese entorno, las personas se ven obligadas a hablar de sí mismas y a escuchar opiniones constantes de terceros, lo cual comparó con una dinámica emocionalmente tóxica. Esa experiencia, añadió, le provocó una sensación de saturación emocional.

La entrevista fue publicada junto al anuncio de que Harper’s Bazaar le otorgará el reconocimiento como Actriz de Televisión del Año durante la próxima edición de los Women of the Year Awards. El premio responde a su desempeño en The White Lotus.

Wood también fue confirmada recientemente como la actriz que interpretará a Pattie Boyd, exesposa del músico George Harrison, en una tetralogía cinematográfica que prepara el director Sam Mendes sobre la historia de los Beatles. El estreno de los cuatro filmes está programado para abril de 2028.

