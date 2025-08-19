Mi Bienestar

¿Cómo se cura una lesión de ligamentos y meniscos como la del delantero de Saprissa, Newton Williams?

Le explicamos lo que debe saber sobre la lesión que sufrió el futbolista, la cual incluye la una ruptura de ligamentos cruzados y meniscos en la rodilla

Por Yucsiany Salazar
Esteban Campos, gerente de servicios médicos de Saprissa, explicó que la operación duró 2 horas y el jugador permanecerá en recuperación entre 7 a 9 meses.
Esteban Campos, gerente de servicios médicos de Saprissa, explicó que la operación duró 2 horas y el jugador permanecerá en recuperación entre 7 a 9 meses.







