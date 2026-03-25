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Ayuno intermitente: ¿realmente funciona y por qué no es igual para las mujeres?

Especialistas advierten que el ayuno intermitente no es igual para todos los cuerpos, especialmente en mujeres

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Por Libia Solano Meza
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Saltarse comidas no es suficiente: el ayuno intermitente requiere estrategia y planificación. (Canva/Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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