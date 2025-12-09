Ciencia

¿Qué pasa en su cerebro cuando usted practica el ayuno intermitente? Un estudio da pistas clave

Investigadores chinos hallaron que el ayuno intermitente cambia regiones cerebrales y bacterias intestinales durante la pérdida de peso

Por O Globo / Brasil / GDA
El ayuno intermitente cambió bacterias intestinales y áreas del cerebro en personas con obesidad, según un estudio científico en China.
El ayuno intermitente cambió bacterias intestinales y áreas del cerebro en personas con obesidad, según un estudio científico en China. (Canva/Canva)







