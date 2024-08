Juan Pablo Álvarez, el barbero de Nuevo Arenal que no se cansa de meter goles

Al cumplir 20 años, Juan Pablo Álvarez Herrera había intentado forjarse una oportunidad en el fútbol en las divisiones menores de Jicaral Sercoba en la Liga de Ascenso y en Liga Deportiva Alajuelense. Soñaba jugar en la Primera División.

Sin embargo, a pesar de alejarse de su hogar en Nuevo Arenal, distrito de Arenal, en el cantón de Tilarán, Guanacaste, no logró alcanzar la oportunidad deseada. Después de ambos intentos, regresó a casa para buscar una nueva meta personal.

Lo que no imaginaba el joven de 23 años era que, de vuelta en su hogar, despertaría su olfato goleador mientras jugaba con el equipo de Tilarán en la Primera A del futsal costarricense. En 2021, el conjunto guanacasteco ascendió a la Liga Premier y desde entonces Juan Pablo es uno de los goleadores del conjunto guanacasteco.

En la presente temporada, suma 21 goles en 12 partidos y es el máximo goleador del campeonato, mientras desarrolla su emprendimiento de una barbería en Nuevo Arenal, de donde obtiene los ingresos para pagar el local, sus estudios y ayudar en su hogar.

“En 2020, junto a mi mamá, Carolina Herrera, tomamos la decisión de hacer un curso de barbería en Esparza, Puntarenas. Al final, ella no pudo asistir, por lo que me matriculé solo e iba en autobús de Nuevo Arenal a Esparza. Siempre me llamó la atención ser barbero y tener mi propio local”, comentó Álvarez.

Una vez terminado el curso, fue contratado en una barbería, hasta que hace siete meses abrió su propio establecimiento, al que llamó Chimpa Barber, donde asegura tener una buena clientela.

Al mismo tiempo, prosiguió sus estudios de Educación Física en Nicoya, Guanacaste, los cuales inició mientras vivía en Jicaral, por lo que debe viajar todos los sábados desde las 3:45 a. m. en autobús para asistir a clases y concluir su carrera universitaria.

No obstante, entre todas sus actividades diarias, Juan Pablo se las ingenia para jugar con el equipo del cantón y ser el máximo goleador de Tilarán en la Liga Premier de futsal costarricense, con 21 tantos, superando a Diego Chavarría de Sporting, con 15 dianas, y a Diego Vargas, de Orotina, con 14.

“Debido al trabajo en la barbería, los entrenamientos y asistir a clases los sábados, la barbería permanece abierta de lunes a viernes. Los fines de semana los dedico al estudio y a los partidos. Es un poco sacrificado, pero uno lo hace por amor. Yo no gano nada con el equipo; solo nos dan la cena o el almuerzo cuando jugamos fuera, pero depende de las taquillas en nuestro gimnasio”, comentó Álvarez.

Juan Pablo Álvarez entre el estudio y el trabajo

El joven confesó que algunos clientes llegan al establecimiento y hablan de los partidos del equipo y de sus goles. Lo felicitan y entienden cuando debe cambiar los horarios de atención, aunque los viernes suele trabajar hasta las 8 p. m. para que todos queden complacidos.

“Actualmente, alquilo un local en el centro de Nuevo Arenal, pero mi ilusión es tener uno propio. Yo trabajo solo, y es un poco difícil. Incluso cuando tengo mucho trabajo, no puedo asistir a los entrenamientos porque viajo con mi compañero Steven Zúñiga, que es el portero del equipo”, aseguró Álvarez.

Aunque ya suma tres temporadas en la Liga Premier no fue hasta esta campaña que se desató con goles, marcando hasta cinco en un partido, lo que mantiene a Tilarán peleando por clasificar a la segunda ronda, donde clasifican los primeros cuatro.

Tilarán, en la actualidad, es quinto del Grupo A con 17 puntos. El líder es Proceso Alajuelita con 33 unidades, seguido por Desamparados Borussia con 28, San Isidro con 23 y Sporting con 22.

“Este año se me están dando las cosas gracias al gran trabajo del equipo. La verdad, nunca había marcado tantos goles. Lo que pasa es que también me perdí muchos partidos en los torneos anteriores por el estudio y el trabajo. Al tener mi propio negocio y estar terminando mis estudios, tengo más tiempo para prepararme físicamente, y creo que eso está marcando la diferencia”, explicó Álvarez.

El vecino de Nuevo Arenal, por el momento anhela ser llamado a la Selección Nacional de Futsal y tener la oportunidad de jugar en el exterior.

“Todos los jugadores sueñan con estar en la Selección Nacional. Creo que ese es el máximo objetivo que todos tenemos y espero que alguna vez recibir un llamado. También me gustaría jugar fuera del país. ¡Imagínese, si juego por amor con Tilarán, qué más bonito que le paguen a uno por lo que le gusta! De momento, espero que Tilarán pase a la segunda fase y pelear por el campeonato”, concluyó Álvarez.