Carolina ‘La Chama’ Sánchez y su vida entre sudor, kimonos y mataleones

Carolina Sánchez lleva una vida menos pública desde hace una década, cuando renunció al programa Informe 11: Las historias. Pero, la enérgica ‘Chama’ que conoció Costa Rica en televisión, no ha dejado su vida en standby.

Hace 2 años y 4 meses la presentadora comenzó a practicar Jiu Jitsu brasileño. Este arte marcial la atrapó con una llave de fascinación de la que no puede escapar.

“Es algo que me apasiona, es un arte que te reta cada día. A veces uno se va sintiendo ‘qué mal que me fue hoy en la clase’, o al revés ‘wow, qué bien que hice tal cosa’. Es una enseñanza de vida, de competir contra ti mismo, se aplica en el tatami pero también en la vida personal”, expresó Sánchez.

La venezolana comenta que su técnica favorita es la ‘mataleón’ (llave al cuello que se realiza desde las espaldas del rival) y que practica obsesivamente para que le salgan perfectamente los ‘triángulos’ (técnica en la que se atrapa al contrincante con las piernas).

LEA MÁS: Carolina Sánchez le dedica sentido mensaje a su hija Sara, quien cada vez se parece más a ella

Si bien Carolina conocía de cerca el Jiu Jitsu desde hace años gracias a su amigo Sebastián Cuadrado, quien es cinta negra, le daba miedo practicar el arte marcial. Pero en 2022 dio un paso al frente y comenzó a entrenar con Ulber Barquero en la academia Choke BJJ, en Santa Ana.

Hace unos días, Barquero y su mestre principal Sydney Machado, oriundo de Rio de Janeiro, le otorgaron a la conductora televisiva la cinta azul. Esta es la segunda en este arte marcial, pero para obtenerla se debe pasar previamente por los cuatro niveles de la cinta blanca.

Para celebrar su ascenso a cinta azul, 'La chama' recibió la tradicional 'fajeada' de sus compañeros.

De momento Sánchez se mantiene entrenando únicamente en BJJ Choke y aún no se ha atrevido a inscribirse en torneos, aunque afirma que eso puede cambiar pronto. “Bueno, yo prometí que cuando pasara a cinta azul me metía en un torneo”, confesó

Carolina Sánchez: toda una vida de sudar la camiseta (y el kimono)

Su historial con el deporte empezó con la natación a los 9 años, disciplina en la que se mantuvo hasta la universidad y afirma que, excluyendo los días en los que se encuentra enferma o de viaje, toda la vida ha realizado actividad física. Incluso, anteriormente se entrenó en la parte técnica del boxeo sin llegar a enfrentarse a nadie.

“A mí lo que me gusta es el acondicionamiento físico que da el boxeo. Tengo mis guantes, vendas, me sé los golpes que se dan, pero no es para pelearme con otra persona”, aclaró.

Justamente, el tratarse de un arte marcial en que no se dan golpes directos ni patadas fue uno de los aspectos que le llamó la atención del Jiu Jitsu, además de funcionar como un método de defensa personal.

En la academia realizan entrenamientos nocturnos cuatro días a la semana, de lunes a jueves (y ocasionalmente algunos sábados), de los que asiste como mínimo a tres. Además, Sánchez complementa el Jiu Jitsu con trabajo de pesas en el gimnasio, a las 6 de la mañana y una alimentación saludable.

Carolina Sánchez junto a sus maestros Ulber Barquero (izquierda) y el brasileño Sydney Camacho. Foto: Cortesía Carolina Sánchez

Según comenta, los jueves corresponden a ‘Open mat’, en las que realizan combates de práctica de seis minutos y rotando los contricantes. Actualmente, de los más de 20 integrantes de Choke BJJ, ella es la única mujer.

“A mucha gente le puede desagradar el sudor, porque tienes que aguantar el olor del otro por lo cerca que estás. A veces somos 25 en el tatami y por más que haya una etiqueta y tengamos que lavarnos los dientes y entrar aseados, siempre vas a sudar y si haces Jiu Jitsu es algo de lo que tienes que olvidar”, afirmó la presentadora.

Encontrar una ‘familia’ en el Jiu Jitsu

La llegada de este arte marcial a su vida ha significado varios cambios a nivel personal y hasta en pequeños detalles de su vida. Desde que entrena Carolina dijo adiós a las uñas largas y asegura que su familia no entiende del todo su fiebre por el Jiu Jitsu.

“Mi hija me dice que soy una loca que cómo hago eso (risas). Mi pareja dice que no entiende cómo me gusta, que él jamás va a hacer eso, pero me da todo su apoyo, me acompañó a la ceremonia para recibir la cinta azul”, relató la relacionista pública.

Además, comenta que compartir tatami todas las semanas con sus compañeros la ha hecho encontrar una segunda familia.

“Ya me los conozco a todos, si me toca contra uno ya yo sé que le gusta hacer tal llave o se pone en guardia. Entre todos nos cuidamos, nunca hay mala intención”, expresó.

Carolina Sánchez tuvo su ceremonia de graduación en Jacó, en la academia Sydney Machado Association. En la foto posa junto a las compañeras del gimnasio puntarenense. Foto: Cortesía Carolina Sánchez

Más allá de los aprendizajes técnicos, que son muchos, Sánchez recomienda a todas las personas este deporte por los valores que deja. Asegura que dentro del tatami todos se tratan como iguales y las diferencias sociales se anulan.

“Yo he visto a niños que van creciendo y es increíble, aquí se cultiva mucho el respeto, hay que ser cuidadoso con los compañeros y su espacio. Por ejemplo, yo no puedo amarrarme la cinta frente al profesor, tengo que darle la espalda, para entrar al tatami hay que pedir permiso; dios libre pegarle una patada sin querer a un cinta negra o un superior, es una falta de respeto”, explicó la comunicadora.

Añade que junto a la disciplina que caracteriza a las artes marciales, también existe una construcción de vínculos muy humanos, lo que por ejemplo se ve en que en su grupo cada quien tenga un apodo entre los que destaca a ‘Caregato’ (por su parecido con el personaje Don Gato) y ‘Muñe’ (”porque tiene cara de muñeca”)

“Al principio yo me alteraba mucho y no sabía respirar, entonces el mestre Helio Soneca, que es muy famoso y viaja mucho por el mundo me decía: ‘respirá, respirá Chama la Vaca Loca’. Entonces se me quedó Vaca Loca, aunque ya no me lo han vuelto a decir”, contó Sánchez.

En esta nueva etapa como artista marcial, Carolina Sánchez encontró una pasión. Está ansiosa de estrenar su cinta azul (no ha podido hacerlo por compromisos de trabajo) y agradece haberse adentrado en una disciplina que le ha dado amigos y hasta un nuevo apodo.