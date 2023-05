Carolina Sánchez le dedica sentido mensaje a su hija Sara, quien cada vez se parece más a ella

La expresentadora de Repretel, Carolina Sánchez, celebró el Día de la Madre venezolano dedicando un emotivo mensaje a su hija Sara Rodríguez Sánchez, de 23 años y quien hace unos días se graduó de la Universidad.

Sara, fruto del matrimonio de Sánchez con el empresario Carlos Rodríguez, llena de orgullo a su madre, quien recientemente estuvo en Estados Unidos acompañando a su única hija en su graduación. Carolina siempre le ha expresado su inmenso afecto y le recalca lo amada que ha sido por ella y su papá desde que estaba en el vientre.

Carolina Sánchez junto a su hija Sara Rodríguez Sánchez, su mayor orgullo y quien cada día se parece más a ella. Foto: Instagram

Desde Costa Rica, la expresentadora de Informe 11 y Conexión Fútbol celebró su día especial compartiendo una fotografía en la que aparece junto a Sara. Sobresale el enorme parecido entre ambas: comparten la misma sonrisa, el cabello negro y lacio, la estatura y la figura estilizada.

“Hoy Día de las Madres en Venezuela, no puedo ser y estar más feliz y orgullosa de ser mamá de esta clase de mujerón. No solo por lo bella que es por fuera (porque es una muñeca) sino por lo que ella es por dentro. Estamos terminando una fase importante, en el que me siento aliviada por verla con su título universitario y todos los sueños por cumplir en esa cabecita”, empezó Carolina.

Sánchez, quien actualmente trabaja en relaciones corporativas del Museo de los Niños y en bienes raíces, resaltó todas las cualidades de Sara, quien heredó lo mejor de las mujeres de su familia.

“Mujer determinada como su bisabuela Carolina, abuela Irma y mamá Julia Carolina. Amorosa y especial como su abuelita Inés, orgullosamente portadora del nombre de su bisabuela Sara. Tamaña responsabilidad llevar en los genes femeninos semejante información y qué destino maravilloso te espera hija mía. Qué orgullo me das el ser tu madre y espero tener mucha salud y vida para estar en las etapas que vienen, para apoyarte siempre, como hasta ahora”, agregó.

La comunicadora y apasionada por los idiomas cerró su mensaje agradeciendo el amor de su hija.

“Gracias por escogerme como madre y quererme como lo haces. Te amo con todo mi corazón y alma. Feliz día a todas las madres venezolanas”.

