¿Qué podemos decir y qué no debemos decir a una persona con ansiedad? “Yo creo que lo mínimo que puede hacer una persona para ayudar a alguien que está teniendo un ataque de ansiedad o que tiene ansiedad en general es darle importancia a lo que siente, y que si yo te digo ‘es que esto me da ansiedad’, que vos me digas, ‘ok, está bien, ¿cómo te puedo ayudar?”, opina Cristina.