Elecciones 2026

Estos tres aspirantes reprochan gestos de burla y provocaciones de Rodrigo Chaves en jornada electoral

Ariel Robles (Frente Amplio), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) y Juan Carlos Hidalgo (PUSC) hablaron de los gestos del presidente Chaves

Por Juan Fernando Lara Salas

Los gestos de burla que realizó el presidente Rodrigo Chaves en las afueras de la escuela Juan Santamaría, en Curridabat —captados en videos divulgados en redes sociales— provocaron este domingo reacciones de candidatos presidenciales, quienes cuestionaron el tono del mandatario y llamaron a sostener una jornada electoral pacífica y respetuosa.








