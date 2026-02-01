Estos tres aspirantes reprochan gestos de burla y provocaciones de Rodrigo Chaves en jornada electoral

Los gestos de burla que realizó el presidente Rodrigo Chaves en las afueras de la escuela Juan Santamaría, en Curridabat —captados en videos divulgados en redes sociales— provocaron este domingo reacciones de candidatos presidenciales, quienes cuestionaron el tono del mandatario y llamaron a sostener una jornada electoral pacífica y respetuosa.

El candidato del Frente Amplio, Ariel Robles Chaves, criticó con dureza lo que consideró una muestra de falta de “madurez emocional” del presidente.

“Hasta el día de las elecciones nos da gala de su madurez emocional”, afirmó, al señalar que el mandatario “nunca entendió lo que significa vivir en un país de paz” ni el valor del diálogo en una democracia.

Rodrigo Chaves se burló de simpatizantes de oposicion

Robles sostuvo que la democracia costarricense “es mucho más que personas”, “mucho más que ego” y “mucho más que ambiciones personales”, y recalcó que se construye desde el respeto a la diversidad de opiniones.

“La democracia costarricense no es que todos pensemos igual, es que nos respetemos en medio de nuestras diferencias”, añadió.

El aspirante frenteamplista también envió un mensaje a la juventud y a quienes participan en el proceso electoral, para evitar caer en provocaciones.

“No caigamos en esas tentaciones, votemos con alegría, con felicidad, con mucha emoción. Somos más que esa violencia, somos más que ese conflicto, somos más que los gritos; podemos hacer las cosas con muchísima decencia”, manifestó.

En la misma línea, la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles Camargo, llamó a vivir el día como una “fiesta democrática” con alegría, pero también con respeto.

Dobles pidió ejercer el voto “en libertad, sin miedo” y recordó que la convivencia política exige respeto hacia quienes piensan distinto.

El presidente Rodrigo Chaves gesticuló y respondió a gritos de simpatizantes de otros partidos afuera del Liceo Napoleón Quesada Salazar, en Calle Blancos, durante la jornada electoral. (Javi O'Connor/Cortesía)

“Invitar a todas las personas a que vayan a ejercer su voto en libertad sin miedo, pero siempre respetando, no solamente las personas afines a nuestro movimiento político, sino sobre todo las personas que forman parte de otros movimientos políticos”, expresó.

Dobles también lanzó un señalamiento directo hacia Casa Presidencial al considerar que el presidente debe dar el ejemplo en una fecha como esta.

“Un llamado que lo vivamos con respeto y sin violencia y pues al primero que hay que llamarle un poquito la atención es al presidente de la República”, declaró.

A estas reacciones se sumó el candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, quien lamentó el clima de confrontación que reflejan las imágenes.

“Es increíble, ¿verdad? Que hayamos llegado a eso. O sea, qué nivel de toxicidad por parte de la persona que debería dar más ejemplo a todos los costarricenses”, dijo.

Hidalgo agregó que espera que el país deje atrás este tipo de actitudes en la política nacional. “Ojalá que pronto dejemos atrás ese tipo de político tóxico”, concluyó.