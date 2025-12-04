Walmart retira filetes de tilapia y pangasio por posible contaminación con bacteria: vea de cuál marca se trata

Walmart Costa Rica retiró varios lotes de tilapia y pangasio Don Cristóbal por posible contaminación con Listeria monocytogenes, según informó la Corporación de Supermercados Unidos S.R.L. Fotografía:

La Corporación de Supermercados Unidos S.R.L., operadora de Walmart en Costa Rica, anunció el retiro voluntario de varios lotes de filete de tilapia y pangasio de la marca Don Cristóbal, ante la posible presencia de la bacteria Listeria monocytogenes, capaz de causar graves enfermedades transmitidas por alimentos si no se realiza una cocción completa.

El aviso publicado en un campo pagado fue emitido este miércoles como parte de un procedimiento preventivo, y aplica a productos distribuidos en tiendas del país bajo dicha cadena.

La Listeria monocytogenes es una bacteria capaz de ocasionar la enfermedad de listeriosis. Dicha bacteria tiene como una de sus características más importantes y preocupantes es su capacidad de multiplicarse incluso a temperaturas de refrigeración (entre 2 y 4 grados centígrados), lo que la diferencia de muchos otros patógenos.

Productos retirados del mercado

El retiro incluye todos los lotes de las siguientes presentaciones:

Filete de Tilapia Congelado Don Cristóbal / Suli en sus presentaciones de 170 g – código de barras 7441078260195, 454 g – código de barras 7441077501701, 1500 g – código de barras 7441077502432, 2300 g – código de barras 7441077502647 cuyas fechas de vencimiento oscilan entre del 13 de noviembre de 2026 al 13 de julio de 2027. Fabricado en China por Gain Ocean Food Co., Ltd. bajo registro sanitario: A-CN-17-03259

También lotes de Pangasio Congelado Don Cristóbal en presentación de 454 g – código de barras 7441077502678 y de 2300 g – código de barras 7441078261093 con fechas de vencimiento el 15 de noviembre de 2026 y fabricado en Vietnam por Cuu Long Fish Joint Stock Company (Registro sanitario: A-VN-22-06971)

De acuerdo con la empresa, los productos podrían estar contaminados con Listeria monocytogenes, bacteria que puede causar fiebre, vómitos, diarrea, infecciones invasivas y complicaciones severas en personas embarazadas, adultos mayores o pacientes inmunocomprometidos, especialmente si los alimentos no alcanzan la temperatura adecuada de cocción.

Las personas que hayan adquirido cualquiera de estos productos pueden devolverlos en la tienda donde los compraron para reposición, o contactar al número 800-8000-722, disponible de lunes a viernes, de 9 a. m. a 6 p. m.

La compañía reiteró que el retiro se hace de forma preventiva y que el resto de las operaciones en sus supermercados continúa con normalidad.