Walmart abre nuevas vacantes y busca personal con o sin experiencia

Si anda buscando trabajo, ponga atención porque Walmart Costa Rica abrió nuevas oportunidades laborales y habilitó su sitio oficial para que cualquier persona interesada pueda aplicar, incluidas personas con discapacidad.
Las vacantes activas son en distintas áreas de sus tiendas, bodegas y centros de distribución. La empresa recalcó que todas sus plazas están abiertas a talento con discapacidad y que buscan personal con deseos de aprender, crecer y estabilizarse laboralmente.
LEA MÁS: Mayca abre feria virtual de empleo: así puede aplicar a los puestos disponibles hasta el 5 de diciembre
Las personas interesadas pueden ingresar directamente a la plataforma oficial: walmartcentroamerica.talkpush.com, o bien ver el QR de la siguiente imagen donde encontrarán la lista de puestos, requisitos y el formulario para aplicar:
LEA MÁS: Reclutador revela qué es lo que más pesa para conseguir un trabajo temporal en diciembre
Según la empresa, quienes ingresen a trabajar tendrán acceso a varios beneficios que forman parte del paquete interno:
- Bono por resultados de la unidad.
- Días libres Walmart.
- Asesoría legal, financiera, psicológica y médica.
- Descuento de asociado en todas las tiendas del grupo.
- Seguro de vida.
- Y otros incentivos propios de la compañía.
LEA MÁS: Skate World busca personal para Navidad
Walmart recordó que todas las postulaciones deben hacerse en línea y que no están recibiendo currículums de manera presencial en tiendas.
La empresa insiste en que están en busca de personas responsables, con disposición para trabajar en equipo y con ganas de desarrollarse dentro de una compañía estable y con oportunidades de crecimiento.
Consejos para aplicar a puestos de trabajo:
- Verifique que su currículum esté actualizado: Antes de enviarlo, asegúrese de que tenga datos recientes, experiencia relevante y un formato limpio y fácil de leer.
- Revise bien la oferta: Adapte su CV y carta de presentación a lo que la empresa realmente pide. Esto aumenta muchísimo sus posibilidades.
- Use un correo profesional: Evite direcciones informales. Ese es el primer detalle que ve cualquier reclutador.
- Confirme que adjuntó los documentos correctos: Antes de darle “enviar”. Muchos candidatos quedan fuera solo por no subir el archivo adecuado.
- Dé seguimiento a su postulación: Ya sea por correo o por la plataforma donde aplicó. Esto demuestra interés y organización.