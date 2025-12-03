Empleo noticias

Walmart abre nuevas vacantes y busca personal con o sin experiencia

Walmart habilitó su plataforma oficial para que usted aplique directo y revise todos los puestos disponibles

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si anda buscando trabajo, ponga atención porque Walmart Costa Rica abrió nuevas oportunidades laborales y habilitó su sitio oficial para que cualquier persona interesada pueda aplicar, incluidas personas con discapacidad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empleo Costa Ricavacantes disponiblesempleoWalmartnuevas vacantesbusca personal
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.