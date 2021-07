(Video) Familia que sufrió incendio hace un mes, pierde nueva casa por inundación

“La prueba más dura de su vida”. Así describe Ruddys Oyes Molina las dificultades y angustias que ha enfrentado en el último mes, cuando se juntaron enfermedad y tragedias en la familia.

Este peón bananero vive con su esposa y tres hijos en Puerto Viejo de Sarapiquí, Heredia. Todos dieron positivo por covid-19 hace unas cuatro semanas, y no habían terminado el período de aislamiento cuando un incendio destruyó su vivienda.

Según dijo el padre, casi todo quedó en cenizas, muy pocas cosas se pudieron rescatar.

Con las complicaciones a rastras, alquilaron una pequeña casa por ¢60.000 al mes, pero las congojas no habían acabado.

El fin de semana, la vivienda quedó completamente inundada, debido a las fuertes lluvias que afectaron ese y otros 13 cantones del país.

[ Agua alcanza tres metros de altura en Puerto Viejo de Sarapiquí: ‘Nunca habíamos visto algo así' ]

Según Oyes, la llena los afectó a pesar de que, precisamente, buscaron “una zona alta para evitar crecidas de ríos”.

“Supuestamente acá había menos posibilidades de que se llenara así, pero al final la distancia entre el nivel del agua y el techo no era ni una cuarta”, narró el trabajador de 41 años.

En medio del agua quedaron los pocos electrodomésticos y otros bienes que consiguieron después del incendio, gracias a donaciones de vecinos y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

[ Decreto presidencial agiliza búsqueda de recursos para atender cantones afectados por temporal ]

De la nueva emergencia, solo pudo salvar unos muebles que guardó en una iglesia y varios alimentos que tenía en la cocina. Según él, la comunidad de Naranjal, donde vive hace 22 años, quedó devastada.

“En el 2015 hubo una llena que había sido la más grande en ese momento, pero esta que pasó ahorita la superó por mucho. Nunca habíamos vivido algo como esto. A todas las casas se les metió el agua”, lamentó.

Así se veía la vivienda nueva de Ruddys Oyes Molina la semana pasada. En la foto se muestra el nivel del agua menos de la mitad de donde llegó el día anterior. Foto: Reiner Montero

‘Tragedia tras tragedia’

Como todos los habitantes de Naranjal, la familia fue trasladada a un albergue, incluida su esposa Evelyn y sus hijos de cinco, 14 y 19 años de edad.

Ahora, ahí encaran un nuevo problema, pues se detectó un caso positivo de covid-19 y pusieron a todos los albergados en cuarentena.

[ Tambor de Sarapiquí permanece bajo el agua y sin servicios básicos ]

“Mi hijo mayor consiguió un trabajo temporal hace poco y ahora por esto del aislamiento no puede salir a trabajar y tal vez se quede sin empleo. Yo que soy peón agrícola tampoco puedo ir a laborar.

“Esto me tiene muy estresado y mi esposa me dice ‘pero cálmese’ y yo le digo que cómo me voy a calmar si es tragedia tras tragedia y nos quedamos sin nada, ya no sé qué hacer”, mencionó Oyes.

Dijo que a pesar de que siempre ha tenido que esforzarse por salir adelante, el nuevo reto que afronta ‘está difícil de superar’.

Aseguró que cuando empezó la inundación también sintió miedo, porque el agua le llegaba hasta el cuello y su familia no podía salir por cuenta propia del hogar.

“Tuvieron que sacarnos en panga porque si no nos quedábamos ahí encerrados, era como un río en media calle. Yo nunca había sentido temor por algo así, pero esta vez sí lo sentí y mucho”, añadió.

Por ahora, el peón agrícola espera volver a su trabajo, porque dice que es la única manera que tiene para llevar sustento a sus seres queridos y tratar de superar la dura prueba.

Si usted desea ayudar a la familia de Ruddys Oyes Molina puede enviar donaciones por Sinpe Móvil al 6256 2084.

Ruddys Oyes Molina se fue a dar una vuelta al terreno donde se quemó su casa en Sarapiquí. Así se veía la estructura luego de la inundación. Foto: Reiner Montero

Colaboró el corresponsal Reiner Montero