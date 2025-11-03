El País

Vio cómo el alzhéimer hacía sufrir a su familia, hoy este costarricense investiga trastorno para aportar soluciones

Juan Pablo Palavicini, investigador de la Universidad de Texas, en San Antonio, estudia relación de grasas en el cerebro con el alzhéimer- Acaba de publicarse último estudio internacional que colideró.

Por Irene Rodríguez
El biotecnólogo y neurobiólogo Juan Pablo Palavicini estudia el envejecimiento y es parte del estudio para esta píldora de alzhéimer. Fotografía: Cortesía
El biotecnólogo y neurobiólogo Juan Pablo Palavicini estudia el rol de las grasas en el cerebro de quienes tienen alzhéimer. Fotografía: Cortesía







Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

