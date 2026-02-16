¿Viaja alguno de estos 8 países? La CCSS abre vacunación sin cita por brotes de sarampión en América: estos son los requisitos

La CCSS activó la vacunación para personas que viajen a países con brotes de sarampión.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) iniciará este martes 17 de febrero de 2026 una campaña de vacunación contra el sarampión. La medida protege a personas entre 20 y 39 años que planean viajar a países de América con brotes activos de la enfermedad. Esta acción preventiva busca reducir el riesgo de reintroducción del virus al territorio nacional.

Los países que registran brotes de la enfermedad incluyen a Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, México y Uruguay.

La doctora Jéssica Navarro Ramírez, directora de Desarrollo de Servicios de Salud, explicó que la situación epidemiológica obliga a aplicar medidas preventivas. El objetivo es evitar la propagación del virus en las poblaciones más susceptibles.

La funcionaria invitó a los interesados a presentarse en los centros de salud sin necesidad de solicitar cita previa.

El Ministerio de Salud actualizará esta lista según las alertas emitidas. La institución recomienda aplicar la dosis voluntaria al menos dos semanas antes de salir del país.

En días recientes el Ministerio de Salud confirmó un caso importado de sarampión, el cual fue presentado en una niña mexicana de cuatro años.

La menor se encontraba en el cantón de Pérez Zeledón y, de acuerdo con las autoridades de Salud, habría adquirido la enfermedad fuera del país y desarrolló los síntomas tras ingresar a Costa Rica.

Costa Rica no presenta casos de sarampión endémicos desde 1999. Desde entonces, se han registrado 15 casos importados. El último se identificó el año anterior en Guanacaste y no generó contagios adicionales.

No obstante, México afronta actualmente una de las crisis más severas de esta enfermedad. Durante los primeros días de enero, el país sumaba 1.153 casos nuevos confirmados. El año pasado, la cifra llegó a 7.674 contagios y 25 muertes con la presencia del virus en los 32 estados.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El virus se propaga cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Esta afección causa síntomas graves, complicaciones de salud e incluso el fallecimiento de los pacientes.

Fiebre amarilla

Por otra parte, la CCSS mantiene activa la vacunación contra la fiebre amarilla desde diciembre de 2025. Este plan previene brotes que generen una emergencia sanitaria nacional. Inicialmente, la vacuna se dirige a viajeros hacia Colombia, conforme a las instrucciones del Ministerio de Salud.

Navarro expresó que no existe un tratamiento específico para la fiebre amarilla. El manejo médico actual se limita a aliviar los síntomas de los contagiados. La directora señaló que la vacuna es la herramienta más eficaz para la defensa y prevención de esta enfermedad.

Los interesados deben recibir la dosis con al menos 10 días de antelación al viaje. Es obligatorio presentar la identificación oficial vigente y el tiquete de avión. Actualmente funcionan 23 vacunatorios en todo el país y las dosis se aplican hasta agotar las existencias actuales.

La institución ya gestionó la compra de un nuevo lote de vacunas. El inventario estará disponible para la población a finales de marzo. Los usuarios deben gestionar su cupo en el micrositio oficial de la institución. En dicha plataforma seleccionarán la fecha, hora y el establecimiento de salud respectivo.

El registro requiere datos personales como nombre completo, número de cédula, teléfono y fecha del viaje.

La CCSS no emite certificados de vacunación contra la fiebre amarilla. El Ministerio de Salud recopila la información y genera el certificado internacional. Los viajeros descargan el documento mediante la aplicación EDUS.