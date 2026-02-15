El País

Ministerio de Salud activa protocolo por caso de sarampión en este cantón de San José

Menor de cuatro años había viajado recientemente a México

Por Patricia Recio
El repunte del sarampión deja miles de contagios y decenas de miles de muertes en el mundo, según alertas de la Red Mundial de Virus y la OMS.
Los contagios de sarampión han tenido un repunte en el mundo. En América, México es el país que enfrenta la epidemia más severa de esta enfermedad. (Canva/Canva)







Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

