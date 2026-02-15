Ministerio de Salud activa protocolo por caso de sarampión en este cantón de San José

Los contagios de sarampión han tenido un repunte en el mundo. En América, México es el país que enfrenta la epidemia más severa de esta enfermedad.

El Ministerio de Salud confirmó un caso importado de sarampión, el cual fue presentado en una niña mexicana de cuatro años.

La menor se encontraba en el cantón de Pérez Zeledón y, de acuerdo con las autoridades de Salud, esta habría adquirido la enfermedad fuera del país y desarrolló los síntomas tras ingresar a Costa Rica.

La ministra de Salud, Mary Munive, confirmó que el caso fue diagnosticado por el Centro Nacional de Referencia Virológica del Inciensa y recordó que los casos importados son aquellos que se contagian fuera del país. En este caso dijo que la menor tenía un registro de viaje reciente a México.

Según Munive, la niña no contaba con vacunas para esta enfermedad y actualmente evoluciona satisfactoriamente. Además, se mantiene en aislamiento domiciliar y no presenta complicaciones.

El caso fue diagnosticado por el laboratorio del Inciensa. (Jeffrey Zamora)

Como parte del seguimiento de este caso, se identificaron tres contactos directos del núcleo familiar, quienes permanecen asintomáticos.

Salud informó que de inmediato se activó el protocolo en conjunto con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual incluye el abordaje epidemiológico, seguimiento de contactos y recomendaciones a familiares y personas vecinas.

Añadieron que las acciones de vigilancia continuarán para prevenir casos secundarios y proteger la salud de la población.

Costa Rica no presenta casos de sarampión endémicos desde 1999. Desde entonces se han registrado 15 casos importados. El último se identificó el año anterior en Guanacaste y no generó contagios adicionales.

No obstante, México enfrenta actualmente una de las crisis más severas de esta enfermedad. Durante los primeros días de enero, ese país sumaba 1.153 casos nuevos confirmados. El año pasado la cifra llegó a 7.674 contagios y 25 muertes con la presencia del virus en los 32 estados.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Sus síntomas iniciales incluyen fiebre, tos, secreción nasal y ojos enrojecidos. Posteriormente, se presenta un brote en la piel que comienza en la cara y se extiende al cuerpo. Se transmite por el aire al toser, estornudar o hablar, especialmente en lugares concurridos.

La forma más efectiva de prevenir esta enfermedad es la vacunación, que en Costa Rica está contemplada en el esquema oficial, el cual contempla dos dosis de la vacuna triple viral que incluye esta enfermedad, y se aplican a los 15 meses y cuatro años, por lo que se hace un llamado a los padres de familia a verificar que los menores tengan el esquema completo.

Además, Salud recomienda a las personas que planean viajar verificar y actualizar su vacunación al menos dos semanas antes del viaje. Si después de regresar presentan fiebre y erupción en la piel entre 7 y 21 días posteriores, deben acudir de inmediato a un centro de salud e informar sobre el antecedente de viaje.