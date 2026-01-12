El País

Vecinos de Heredia sufrirán dos cortes de agua esta semana: entérese aquí cuándo se realizarán y a cuáles zonas afectarán

Detalle de horarios y zonas afectadas por obras en plantas y tanques de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia

Por Juan Fernando Lara Salas
ESPH programó suspensiones de agua en San Rafael y Heredia el 25 y 26 de noviembre por lavado de tanques. Consulte los principales barrios afectados y las vías de información.
La ESPH realizará trabajos de mantenimiento que provocarán dos suspensiones programadas en el suministro de agua potable en distintos sectores del cantón central (imagen ilustrativa). Foto: (Canva /Canva)







