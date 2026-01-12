Vecinos de Heredia sufrirán dos cortes de agua esta semana: entérese aquí cuándo se realizarán y a cuáles zonas afectarán

La ESPH realizará trabajos de mantenimiento que provocarán dos suspensiones programadas en el suministro de agua potable en distintos sectores del cantón central (imagen ilustrativa). Foto:

Usuarios del servicio de agua potable en Heredia enfrentarán esta semana dos suspensiones, debido a trabajos de mantenimiento en infraestructura del sistema de distribución, según informó este lunes la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

En total, unas 36.276 conexiones se verán afectadas. La primera interrupción se realizará este martes 13 de enero, de 7 a. m. a 1 p. m., debido al lavado de la planta potabilizadora de Río Segundo.

Según la ESPH, esta suspensión impactará a aproximadamente 8.792 servicios, principalmente en sectores del centro de Heredia y en el distrito de Los Ángeles.

Entre las zonas afectadas figuran el tanque Chamaco, calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva y urbanización La Alameda, así como múltiples comunidades de Los Ángeles, entre ellas Naranjo, Murillo, Las Monjas, Añoranzas, calle Lobos, calle Hernández y alrededores de comercios, centros educativos y condominios residenciales.

La segunda suspensión está para el jueves 15 de enero, también entre 7 a. m. y la 1 p. m., y obedece al lavado del tanque Santa Lucía. En este caso, el impacto será mayor, con 27.484 conexiones sin servicio de agua potable.

Las comunidades afectadas incluyen amplios sectores de Santa Lucía, San Rafael y Heredia, como Jardines del Beneficio, urbanizaciones Antiesquivo y Malinche Real, Villa Solé, Villa María, El Higuito, Las Terrazas, Santísima Trinidad, Alto Los Molinos, Boruca I y II, Monteseco, Villa Sofía, El Pino, así como condominios y centros educativos del cantón central herediano.

La ESPH recomendó a la población tomar previsiones con antelación, almacenar agua para uso básico y hacer un consumo responsable durante las horas previas y posteriores a las suspensiones, mientras se normaliza el servicio.