Cortes de luz en Heredia este lunes por trabajos de mejora en transformador

Este lunes habrá corte de luz en Heredia. Conozca si su zona está entre las afectadas, el horario y el motivo de la suspensión

Por Silvia Ureña Corrales
ESPH suspenderá el servicio eléctrico este viernes en el condominio Be Cariari, Heredia.
La ESPH hará un corte de electricidad en Mercedes, Heredia, este lunes 12 de enero, de 7:30 a. m. a 11 a. m. (Gemini/Gemini)







Silvia Ureña Corrales

