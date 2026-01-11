Cortes de luz en Heredia este lunes por trabajos de mejora en transformador

La ESPH hará un corte de electricidad en Mercedes, Heredia, este lunes 12 de enero, de 7:30 a. m. a 11 a. m.

Este lunes 12 de enero, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) suspenderá el servicio de electricidad en una zona del distrito de Mercedes, en el cantón central de Heredia, debido al cambio de un transformador, con el objetivo de aumentar la capacidad instalada en la red de distribución.

El corte afectará a un grupo de 37 clientes, en el siguiente horario: de 7:30 a. m. a 11 a. m.

¿Qué sectores estarán sin luz?

La interrupción del servicio abarcará la zona conocida como Mercedes Norte, específicamente: De la UNED, 25 metros hacia el norte y 200 metros hacia el este, calle sin salida.

Usted puede revisar si su número de contrato está dentro de la zona de afectación en el siguiente enlace oficial proporcionado por la ESPH: https://tinyurl.com/23jypfzm