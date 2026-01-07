Cortes de luz afectarán sectores de Curridabat y Zapote este jueves 8 de enero

La CNFL realizará cortes de luz en Curridabat y Zapote este jueves 8 de enero debido a proyectos eléctricos.

Vecinos de Curridabat y Zapote, en San José, enfrentarán interrupciones en el servicio eléctrico este jueves 8 de enero, debido a labores programadas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

En Curridabat, los trabajos se extenderán desde las 7:30 a.m. hasta las 5 p.m., como parte de un proyecto empresarial que incluye conversión de tensión y desmantelamiento de infraestructura eléctrica.

El corte abarcará un radio de hasta 350 metros desde el parque central de Curridabat, delimitado por calle 77 al oeste, calle 103 al este, la ruta nacional 215 al norte y avenida 48A al sur. El área incluye tanto residencias como comercios y oficinas.

Entre los sitios de referencia que quedarán sin servicio están el Ebais de Curridabat, la Municipalidad de Curridabat, el supermercado Palí, la Cruz Roja, la panadería El Imperio, el estadio Lito Monge, Correos de Costa Rica, y establecimientos como clínicas dentales, centros académicos, panaderías, ferreterías, barberías y tiendas.

Por otro lado, en el distrito de Zapote, la suspensión será entre las 8 a.m. y las 3 p.m., debido a obras de relocalización de postería en las inmediaciones de la Delegación del Tránsito, 150 metros al oeste.

Este corte impactará a viviendas particulares, la delegación de Policía, la propia delegación del Tránsito y otras instalaciones administrativas.

Para consultar otras suspensiones programadas por la CNFL o verificar actualizaciones, usted puede visitar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones