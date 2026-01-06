El País

Cortes de luz afectarán zonas de Curridabat este miércoles por trabajos de la CNFL

La compañía realizará mejoras eléctricas en Curridabat este martes, lo que implicará interrupciones del servicio en varias zonas del cantón

Por Silvia Ureña Corrales
Compañia Fuerza y Luz
Curridabat tendrá cortes de luz este 7 de enero por trabajos de la CNFL que se extenderán hasta las 5 p. m. (Alonso Tenorio/Atenorio)







notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadCNFL
Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

