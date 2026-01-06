Cortes de luz afectarán zonas de Curridabat este miércoles por trabajos de la CNFL

Curridabat tendrá cortes de luz este 7 de enero por trabajos de la CNFL que se extenderán hasta las 5 p. m.

Vecinos de varios sectores de Curridabat, en San José, enfrentarán cortes de luz este martes 7 de enero, debido a trabajos programados por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Las labores se realizarán entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m.

Los trabajos corresponden a un proyecto de conversión de tensión y desmantelamiento de infraestructura eléctrica, como parte de las acciones contempladas en la categoría de Proyectos Empresariales de la entidad.

La suspensión del servicio eléctrico cubrirá parcialmente las siguientes áreas:

Desde la rotonda de Hacienda Vieja 650 metros al suroeste sobre la ruta secundaria 210 hasta el puente frente a Curri Outlet, incluyendo parte de la Calle 93.

Desde Súper Tirrases 300 metros al sur por Calle Las Mercedes hasta el local de Beauty by Majo.

Sitios de referencia

Entre los puntos comerciales y residenciales que estarán sin electricidad durante el horario establecido se encuentran:

BarriPlast, La Ciabata, Max x Mednos Hacienda Vieja, Lab WIMO MOWE, Moto JWG, Tecno ID, Mundo Americano, Súper Tirrases, Curri Outlet, Krokanticos, Tornicentro F-34294, Taller MVC, Taco Tico, Escuela Centroamérica, Súper Quesitico, Barbierplast S. A., Done de Curridabat S. A., Corporación de Supermercados Unidos S. R. L., Jcdecaux Top Media Costa Rica S. A., Soni Visión S. A., Temporalidades de la Iglesia Católica Arquidiócesis de S. J., Cable Visión de CR, Residencial Pasqui S. A., Publiex S. A., Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica Ly S. A., Carmasi S. A. y Claro CR Telecomunicaciones S. A.

Para consultar otras suspensiones programadas por la CNFL o verificar actualizaciones, usted puede visitar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones