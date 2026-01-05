Cortes de luz afectarán parte de Curridabat este martes por trabajos de la CNFL

El corte de luz en Tirrases será este martes 6 de enero y durará casi todo el día por trabajos de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico este martes 6 de enero del 2026, desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m., en varios sectores del distrito de Tirrases, en el cantón de Curridabat, provincia de San José. La interrupción responde a trabajos programados de conversión de tensión y desmantelamiento, según información oficial de la entidad.

El corte se enmarca en la categoría de proyectos empresariales y tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona. La suspensión afectará parcialmente el distrito, pero impactará a múltiples residencias, centros educativos, comercios e instituciones.

Entre los lugares incluidos en la suspensión destacan puntos específicos como:

Desde el Centro de Salud Integral Montenegro , 345 metros al noreste hasta Costa Rica Travel In Paradise Group Tour , incluyendo la avenida 66 .

, 345 metros al noreste hasta , incluyendo la . Desde el comercio Súper Baterías La Colina , 500 metros al noreste hasta Morforama , abarcando la calle 79 y la avenida 68 .

, 500 metros al noreste hasta , abarcando la y la . Desde el consultorio de la Dra. Verónica Mc Nally, 320 metros al sur hasta el parque La Colina, pasando por Techmovil y las avenidas 58, 58A y 60 .

y las . Desde Sao Pastelería , 280 metros al norte hasta la intersección con calle Las Mercedes .

, 280 metros al norte hasta la intersección con . Desde el Minisúper Montero, un kilómetro al este hasta Musi La Colina, incluyendo calle La Brujita, calle Batalla y calle Melo Álvarez.

Entre los puntos de interés que estarán dentro del área de corte figuran:

Kinder Montessori, Mega Súper, Condominio La Colina de Curridabat, Súper La Colina, Clínica Dental Dra. Gina Sancho, Jardín de Niños Giselle González, Tech Móvil, Mercado Popular, Clínica Ortodoncia RTH Club, Pollo a la Leña J y J, Next Level Barber Shop, Constructora Piaco S.A., entre muchos otros.

Se recomienda a los vecinos y comercios de la zona tomar previsiones para evitar afectaciones mayores durante el lapso del corte. Entre ellas, proteger los equipos eléctricos, programar labores productivas fuera del horario de suspensión y resguardar productos refrigerados.

Para consultar otras suspensiones programadas por la CNFL o verificar actualizaciones, usted puede visitar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones