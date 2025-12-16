Cortes de luz CNFL este martes en San José y Alajuela por trabajos eléctricos

CNFL suspenderá el servicio eléctrico en varias zonas de San José y Alajuela el 17 de diciembre por trabajos eléctricos programados.

Los trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) dejarán sin suministro eléctrico varios sectores de las provincias de San José y Alajuela este miércoles 17 de diciembre, debido a proyectos empresariales, mantenimiento preventivo y obras por contrato.

En el cantón de Montes de Oca, específicamente en San Pedro, la interrupción se extenderá de 7:30 a. m. a 5 p. m., por la instalación de un nuevo conductor secundario y el traslado de acometidas. El área abarca desde el Parque Vargas 480 metros hacia el este sobre la avenida 12, con inclusión parcial de la avenida 12A y de las calles 57, 59 y 61.

Entre los puntos de referencia en esta zona se encuentran la Escuela Roosevelt, el Instituto Educativo Juventus, apartamentos COPA, el Ministerio de Seguridad Pública y Transporte, así como empresas como Costa Farm, Roosevelt Dental y Domótica S.A.

En Pavas (San José Central), el corte está programado de 8 a. m. a 4 p. m., y responde a la relocalización de postería dentro de la finca San Juan.

En Santa Ana, también en la provincia de San José, la interrupción durará de 8 a. m. a 4:30 p. m. y corresponde a labores de mantenimiento preventivo. La zona abarca desde la Cruz Roja hacia el este por 500 metros sobre la calle principal. Entre los sitios destacados se encuentran el Centro Comercial Tejas del Sol, Plaza Express Santa Ana, y el Condominio Alta Brisa.

En el cantón Central de Alajuela, específicamente en La Guácima, el corte de luz está previsto entre las 8 a. m. y las 4 p. m., debido a la extensión de una línea para red compacta.

El área va desde Auto Mercado hasta 1,8 kilómetros al sur e incluye sitios como Ciudad Hacienda Los Reyes, la Universidad para la Paz, el Liceo de La Guácima y la Planta Ventanas del ICE y CNFL.

Para más detalles y actualizaciones, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones