Cortes de luz afectarán varias zonas de San José y Cartago este martes

Este martes 16 de diciembre del 2025, varios sectores de San José y Cartago enfrentarán cortes programados de electricidad debido a trabajos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Las interrupciones se realizarán entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m., según la zona.

En el cantón de Montes de Oca, específicamente en San Pedro de Lourdes, el corte se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m. por labores de conversión de voltaje. Entre los puntos afectados se encuentran el Parqueo Yamuni, Repuestos Arvane, la Clínica Dental Dr. Freer, el Ministerio de Salud Montes de Oca y varios condominios, oficinas y comercios, abarcando desde la iglesia de Lourdes hasta sectores de Calle Siles.

También en el distrito de El Carmen, en el centro de San José, se suspenderá el servicio eléctrico de 8 a. m. a 4 p. m. para la relocalización de postería. El corte incluye el tramo entre la Calle 21 y las avenidas 0 y 2, e impactará puntos de alto tránsito como la sede de la UNED, Jupema, Colegio de Orientación, el PANI, y locales comerciales en la zona de La California.

En el cantón de La Unión, Cartago, el corte será a la misma hora por la instalación de un poste para punto de entrega, afectando sectores cercanos a la iglesia católica de San Francisco y lugares como el Minisúper Génesis, Urbanización Concepción 1, la Escuela de San Francisco y la Torre de Comunicaciones Liberty.

En Mata Redonda, la interrupción durará hasta las 4 p. m. y afectará el tramo desde Babylon Aparta-Hotel hasta la OEA, donde se encuentran condominios, residencias y oficinas.

Asimismo, en los distritos de San Juan de Tibás y Mozotal en Goicoechea, los cortes responderán a mantenimiento preventivo. En ambos casos, la suspensión irá desde las 8 a. m. hasta las 4:30 p. m., afectando calles residenciales y sectores como el residencial Los Estudiantes y la plaza de deportes de Mozotal.

Para más detalles y actualizaciones, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones