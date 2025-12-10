Cortes de luz para este jueves en San José y Heredia por obras de la CNFL

Cortes de luz impactarán este jueves a barrios de San José y Heredia. Conozca los sectores, horarios y motivos de la suspensión.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará varios cortes programados de electricidad este jueves 11 de diciembre del 2025, en diferentes sectores de San José y Heredia, como parte de labores de mantenimiento preventivo y construcción de obras eléctricas.

Según comunicó la entidad, los trabajos buscan fortalecer la red de distribución y evitar fallos futuros en el suministro. Las suspensiones afectarán a zonas residenciales y comerciales, entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m., dependiendo del lugar.

San José - San Sebastián (parcial)

El servicio se interrumpirá entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m. en las cercanías de la rotonda de San Sebastián, específicamente 25 metros al sur y 50 al oeste. La medida impactará casas de habitación.

Heredia - Santo Domingo - Pará (parcial)

También entre 7:30 a. m. y 3:30 p. m., se suspenderá el suministro en la comunidad de Pará, desde el Bar Las Juntas 200 metros al oeste, afectando viviendas del sector.

San José - Zapote (parcial)

La interrupción se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 3 p. m. y forma parte de la relocalización de postería. El corte impactará el sector ubicado 150 metros al oeste de la Delegación del Tránsito, incluyendo:

Casas de habitación

Diana

Mega Soluciones Empresariales

Delegación de Policía

Delegación del Tránsito

San José - Santa Ana - Uruca (parcial)

Entre 8 a. m. y 3 p. m., se realizarán trabajos de relocalización de postería por contrato, desde la Escuela Isabel la Católica hacia el noroeste hasta la urbanización Río Oro. Las zonas y sitios de referencia incluyen:

Calle 40, Transversal 40, Calle Obelisco, Avenidas 15, 15 A, 17, 19 y 23

Calles 48, 52, 54 y 58

Escuela Isabel la Católica

Estadio La Uruca

Aldea Pani

Condominios: Agapanthus, los Vitrales, Condado del Río, Aral, Oro del Río, Nirvana, la Quinta, Alta Sol, Vistana de Oro, El Portal del Ángel, Montegalda, Río Vista

Apartamentos: Elizabeth, Riohacha, Apillon

Villas del Roble, Villas Punta Cañón

Plaza Obelisco, ILPPAL, AutoShow, Market Río Oro

Hogar Montiel

Consulado de Rumanía

Casas de habitación

Para más detalles y actualizaciones, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones