Cortes de luz CNFL en San José, Alajuela y Heredia este miércoles

Cortes de luz en Curridabat, La Guácima y Santo Domingo este miércoles por obras eléctricas de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció tres cortes de luz programados para este miércoles 10 de diciembre en sectores de San José, Alajuela y Heredia, debido a obras de extensión de líneas y reubicación de equipos eléctricos. Las suspensiones forman parte de trabajos relacionados con proyectos empresariales y obras contratadas.

Curridabat

En San José, el corte se realizará en el cantón de Curridabat, de 7:30 a. m. a 5 p. m., por un proyecto de extensión de líneas. La zona específica incluye puntos como:

De la Casita de las Mascotas 450 metros oeste sobre Avenida 46, incluyendo las Avenidas 44, 44A, las Calles 38A, 81 y Calle Tulipanes.

Del Colegio San Antonio de Padua 260 metros sur hasta el Parque de Curridabat, afectando parcialmente la ruta nacional secundaria 215, la Avenida 42 y la Calle 85.

Entre los sitios de referencia destacan Musmani del Parque, Correos de Costa Rica, Clínica Dental Hilda M., Ceviches El Sesteo, Cruz Roja Curridabat, Estadio Lito Monge, Pizza Palermo, Farmacia Curridabat y varias residencias.

Alajuela

En el cantón Central de Alajuela, la interrupción del servicio está programada entre las 8 a. m. y 4 p. m., en las cercanías del Liceo La Guácima, extendiéndose 3 km al oeste. El corte responde a trabajos por contrato de redes eléctricas.

Entre los sitios involucrados están la Planta Ventanas CNFL, Planta Ventanas ICE, COSEVI, Liceo La Guácima, Eventos Luna Verde y viviendas cercanas.

Heredia

En Heredia, el corte se llevará a cabo también de 8 a. m. a 4 p. m., en la comunidad de Pará, cantón de Santo Domingo. Esta suspensión es necesaria para labores de relocalización de transformadores.

El sector específico incluye el área 400 metros oeste de Industria Zurquí, así como viviendas aledañas.

Para más información y actualizaciones, puede ingresar al sitio oficial de suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones