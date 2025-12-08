Cortes de luz afectarán sectores de San José y Heredia este martes

Montes de Oca, Pavas, Goicoechea y Santa Bárbara tendrán cortes de luz el martes 9 de diciembre por mantenimiento y mejoras en la red de CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará interrupciones programadas del servicio eléctrico este martes 9 de diciembre del 2025 en sectores de las provincias de San José y Heredia.

Los cortes se deben a labores de mantenimiento preventivo, proyectos empresariales y relocalización de infraestructura eléctrica.

San José

Montes de Oca – San Pedro

Horario: 7:30 a. m. – 5 p. m.

Motivo: Tendido de conductor secundario (proyectos empresariales)

Área afectada:De Goodlife San Pedro, 300 metros oeste sobre la carretera Interamericana Sur hasta el Parque John F. Kennedy

Sitios de referencia incluidos en la interrupción: Compufax, Panadería Terra Fiesta, Farmacia SABA, Nueva Orden Tattos, Parroquia de Montes de Oca, Edificio Luis Enrique S. P., El Éxito Betancur Y, Mels Monte S. A., Veintisiete S. A., Barod L. T. D. A., Inversiones Gulliver S. A., Extreme Technology Corp E. T. C. S. A., Temporalidades de la Iglesia Católica Arquidiócesis de S. J., Municipalidad de Montes de Oca y casas de habitación.

Pavas

Horario: 7:30 a. m. – 4:30 p. m.

Motivo: Mantenimiento preventivo

Área afectada:Rincón Grande, Metrópolis; desde la escuela de Rincón Grande de Pavas, 150 metros norte, 50 metros oeste, 150 metros norte y 25 metros oeste.

Sitios de referencia: Casas de habitación.

Goicoechea – Calle Blancos

Horario: 8 a. m. – 4 p. m.

Motivo: Relocalización de postería (obras por contrato de redes eléctricas)

Área afectada:Santo Tomás de Calle Blancos, entre avenida 31 y 29.

Sitios de referencia:Servicio Automotriz Geovanny Quirós e Hijos, SL Grupo Multimedios y casas de habitación.

Heredia

Santa Bárbara

Horario: 8 a. m. – 4 p. m.

Motivo: Relocalización de postería (construcción de obras eléctricas)

Área afectada:Del puente Betania, 25 metros al este.

Sitios de referencia:Casas de habitación, Mariscos Víquez, Antojados Pastelería, Dualcom, Chicharronera Santa Bárbara, Minisúper La Cuesta, Taller de Soldadura Alfaro, El Sabor del Che, Fermi y calle Joaquín Gutiérrez.

