Cortes de luz afectarán a cuatro zonas de San José este viernes: estos son los detalles

CNFL hará cortes de luz el 5 de diciembre en Curridabat, Tibás y Coronado por mantenimiento y proyectos.

Cuatro comunidades del Gran Área Metropolitana registrarán cortes de luz programados este viernes 5 de diciembre del 2025 por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Las interrupciones se deben a labores de mantenimiento preventivo, instalación de conductores y extensión de líneas eléctricas, según informó la empresa.

Los trabajos comenzarán desde las 7:30 a. m. y se extenderán hasta horas de la tarde, según el sector.

Tirrases, Curridabat

De 7:30 a. m. a 3:30 p. m., se suspenderá el servicio eléctrico en el sector norte de la iglesia católica Santísima Trinidad, específicamente en la Calle 105. Esta afectación se debe a labores de mantenimiento preventivo. La interrupción impactará casas de habitación.

Tirrases, Urbanización Pinos del Este

Ese mismo día, pero de 7:30 a. m. a 5 p. m., otra parte de Tirrases tendrá un corte por un proyecto empresarial para la instalación de conductores. La zona afectada comprende desde Súper Pamela 220 metros noreste sobre la Avenida 72, e incluye parcialmente las Calles 111A, 113A, 115A y la Avenida 70.

Entre los sitios reconocidos en esta área están Ferretería Pamela, Comercial Pinos del Este, Iglesia Los Pinos, Soni Visión S.A., Claro CR, Carrocerías M C Precisión S.A. y casas de habitación.

Coronado, Dulce Nombre – El Rodeo

La comunidad de El Rodeo, en Dulce Nombre de Coronado, tendrá corte de electricidad desde las 8 a. m. hasta las 3:30 p. m. El área afectada se encuentra 600 metros al sur de la última parada de buses, e incluye viviendas residenciales. El motivo es un mantenimiento preventivo de la red.

Cuatro Reinas, Tibás

Finalmente, en Cuatro Reinas de Tibás, la suspensión eléctrica se dará entre 8 a. m. y 2 p. m., por obras de extensión de líneas bajo contrato. El corte afectará las cercanías de la Iglesia Misión Palabra de Vida, así como varios puntos de interés: Iglesia Bautista Betel, Apartamentos Monte Isabel, Sophie´s Boutique, Floristería 4 Reinas, Súper La Familiar, Bensa Courier and Store, Crossgym, Mega Super Cuatro Reinas, Multicerrajería-Express y Condominio Toñita.

Usted puede consultar directamente el detalle actualizado de las suspensiones programadas en el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones