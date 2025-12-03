Prepárese: CNFL cortará la electricidad este jueves en zonas de San José y Heredia

Cortes de electricidad afectarán zonas de San José y Heredia este jueves por trabajos de mantenimiento y proyectos de la CNFL.

Este jueves 4 de diciembre, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ejecutará cortes programados de electricidad en distintos puntos de San José y Heredia. Las suspensiones se realizarán con el fin de llevar a cabo labores de mantenimiento preventivo, construcción de infraestructura eléctrica y ampliación de líneas para proyectos empresariales.

En San José, el distrito de Pavas tendrá interrupciones entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m. en el sector ubicado 100 metros al oeste de la plaza mayor, incluyendo viviendas y comercios como Yorgos Restaurante y El Rincito Colombiano.

También en la capital, una zona parcial de Curridabat será impactada por una extensión de líneas eléctricas desde las 7:30 a. m. hasta las 3 p. m. El corte comprenderá sectores como la Carretera Interamericana, la transversal 95, la ruta nacional 221 y la Avenida 40. Entre los sitios afectados figuran Taco Bell, Pequeño Mundo, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, Municipalidad de Curridabat, así como decenas de empresas, oficinas y viviendas.

En el cantón de Escazú, específicamente en San Rafael, se realizará la relocalización de postería frente al Condominio Zafiro. La suspensión durará de 8 a. m. a 3 p. m. y afectará además al Condominio los Laureles y al Convento de las Madres Carmelitas.

Finalmente, en la provincia de Heredia, el distrito de San Pedro de Barva enfrentará cortes eléctricos entre las 8 a. m. y las 3 p. m. El sector intervenido abarca desde el bar Herradura, 100 metros al norte, incluyendo casas de habitación en los alrededores.

Para conocer más detalles y consultar otras suspensiones planificadas, puede visitar el sitio oficial de la CNFL:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones