El País

Cortes de luz este miércoles afectarán sectores de Cartago, San José, Alajuela y Heredia

Varios sectores de Cartago, San José, Alajuela y Heredia quedarán sin luz este miércoles 3 de diciembre. Revise si su comunidad será afectada

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Compañia Fuerza y Luz
La CNFL interrumpirá el servicio eléctrico este miércoles en cuatro provincias por labores programadas de mantenimiento y mejoras. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.