Cortes de luz este miércoles afectarán sectores de Cartago, San José, Alajuela y Heredia

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) interrumpirá el servicio eléctrico este miércoles 3 de diciembre en varios sectores de las provincias de Cartago, San José, Alajuela y Heredia debido a distintos trabajos programados.
Los cortes se deben a labores de mantenimiento preventivo, cambio de herrajes y relocalización de postería, según confirmó la institución. Las suspensiones están programadas en franjas horarias que van desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m., según el lugar afectado.
Las zonas de San José, comprende el cantón de La Unión, específicamente en San Diego, se realizará un mantenimiento preventivo entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m.. El corte afectará la calle Tacora, al costado sur del Pequeño Mundo.
Sitios de referencia en esta zona:
- Ferretería El Impacto
- Grupo Mejía Jiménez AJM
- Lucserpie S. A.
- Corporación Química MBH
- Casas de habitación
En el distrito de Tirrases, dentro de la Urbanización El Hogar, la suspensión se extenderá entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m. y responde a proyectos empresariales relacionados con cambio de herrajes.
La interrupción comprende:
- Del Plantel de Telecable, 160 metros norte sobre calle 93
- Avenidas 60, 60A y 62
- Calle 91A
Sitios afectados:
- Súper William
- Claro CR Telecomunicaciones S. A.
- Medidor del ICE (número 1192638)
- Casas de habitación
En Alajuela, el cantón Central, específicamente en el distrito de Guácima (parcial). El corte está previsto entre las 8 a. m. y las 4 p. m.
Sitios afectados:
- Casas de habitación
- Planta Ventanas CNFL
- Planta Ventanas ICE
- Cosevi
- Liceo la Guácima
- Eventos Luna Verde
En Heredia, en Santa Bárbara, el corte se realizará por relocalización de postería, dentro del distrito del mismo nombre. El horario va de 8 a. m. a 4 p. m.
Zona afectada:
- Desde el puente Betania, 25 metros este, frente a la delegación de policía
Referencias cercanas:
- Delegación de policía
- Chicharronera Santa Bárbara
- Casas de habitación
Para conocer más detalles y consultar otras suspensiones planificadas, puede visitar el sitio oficial de la CNFL:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones