Cortes de luz este miércoles afectarán sectores de Cartago, San José, Alajuela y Heredia

La CNFL interrumpirá el servicio eléctrico este miércoles en cuatro provincias por labores programadas de mantenimiento y mejoras.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) interrumpirá el servicio eléctrico este miércoles 3 de diciembre en varios sectores de las provincias de Cartago, San José, Alajuela y Heredia debido a distintos trabajos programados.

Los cortes se deben a labores de mantenimiento preventivo, cambio de herrajes y relocalización de postería, según confirmó la institución. Las suspensiones están programadas en franjas horarias que van desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m., según el lugar afectado.

Las zonas de San José, comprende el cantón de La Unión, específicamente en San Diego, se realizará un mantenimiento preventivo entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m.. El corte afectará la calle Tacora, al costado sur del Pequeño Mundo.

Sitios de referencia en esta zona:

Ferretería El Impacto

Grupo Mejía Jiménez AJM

Lucserpie S. A.

Corporación Química MBH

Casas de habitación

En el distrito de Tirrases, dentro de la Urbanización El Hogar, la suspensión se extenderá entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m. y responde a proyectos empresariales relacionados con cambio de herrajes.

La interrupción comprende:

Del Plantel de Telecable, 160 metros norte sobre calle 93

Avenidas 60, 60A y 62

Calle 91A

Sitios afectados:

Súper William

Claro CR Telecomunicaciones S. A.

Medidor del ICE (número 1192638)

Casas de habitación

En Alajuela, el cantón Central, específicamente en el distrito de Guácima (parcial). El corte está previsto entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

Sitios afectados:

Casas de habitación

Planta Ventanas CNFL

Planta Ventanas ICE

Cosevi

Liceo la Guácima

Eventos Luna Verde

En Heredia, en Santa Bárbara, el corte se realizará por relocalización de postería, dentro del distrito del mismo nombre. El horario va de 8 a. m. a 4 p. m.

Zona afectada:

Desde el puente Betania, 25 metros este, frente a la delegación de policía

Referencias cercanas:

Delegación de policía

Chicharronera Santa Bárbara

Casas de habitación

Para conocer más detalles y consultar otras suspensiones planificadas, puede visitar el sitio oficial de la CNFL:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones