Cortes de luz en zonas de San José este martes: estos son los horarios

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) interrumpirá el servicio eléctrico este martes 2 de diciembre en sectores de Montes de Oca y Zapote, como parte de proyectos empresariales y trabajos de mantenimiento preventivo en la red.

En San Pedro, la suspensión se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m. y afectará parcialmente las calles 59 y 65, así como el sector comprendido entre Pretty Woman San Pedro y Cartuchos Costarricenses, sobre la avenida 8 y calle 63.

Entre los sitios conocidos que quedarán sin electricidad durante ese lapso están la Estética Médica Spa Salón, Ruta Vintage, Fisio Clinic, Oficina de Recursos Humanos de la UCR, EV Zone, Farmacia La Bomba, Gasolinera Delta y el restaurante Il Pomodoro, Inversiones Gulliver S.A., Granada Investments S.A., Gatesa Ltda., Liberty Telecomunicaciones, GHS Logistics, Laboratorio Clínico San Pedro y más de 40 sociedades mercantiles de la zona.

En Zapote, el corte se aplicará entre las 8 a. m. y las 4 p. m. en el barrio Córdoba, específicamente 100 metros al sur de la panadería El Cordobés. En este punto, la interrupción del servicio responde a labores de mantenimiento de obras eléctricas.

Ambos trabajos forman parte de las tareas programadas por la CNFL para garantizar la continuidad del servicio, la modernización de la red y la seguridad de los usuarios.

Para conocer más detalles y consultar otras suspensiones planificadas, puede visitar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones