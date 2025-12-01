El País

Cortes de luz en zonas de San José este martes: estos son los horarios

Vecinos de San José deben prepararse para cortes en el servicio eléctrico este martes. Revise si su zona está entre las afectadas

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Compañia Fuerza y Luz
25/11/2025 Compañia Fuerza y Luz ( CNFL ). Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.