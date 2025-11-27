El País

Cortes de luz en San José este viernes: tome nota de los horarios

Descubra si su zona está incluida en los cortes de luz programados por la CNFL en tres distritos de San José este viernes 28 de noviembre

Por Silvia Ureña Corrales
Compañia Fuerza y Luz
CNFL realizará cortes de luz el 28 de noviembre en tres distritos del Gran Área Metropolitana por mejoras en la red. (Alonso Tenorio/Atenorio)







