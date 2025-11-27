Cortes de luz en San José este viernes: tome nota de los horarios

CNFL realizará cortes de luz el 28 de noviembre en tres distritos del Gran Área Metropolitana por mejoras en la red.

El próximo viernes 28 de noviembre del 2025, varios sectores de San Pedro de Montes de Oca, Mata Redonda y Tejarcillos de Alajuelita, en el cantón Central de San José, tendrán cortes de luz programados debido a obras técnicas que realizará la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Las interrupciones están relacionadas con la instalación de nuevos postes y conductores eléctricos, en el marco de proyectos empresariales y contratos de redes que requieren suspender temporalmente el suministro durante varias horas.

San Pedro: suspensión extensa en zona residencial y comercial

En Montes de Oca, el corte se aplicará de 7:30 a. m. a 5 p. m. en distintos puntos de San Pedro, donde se contemplan tramos completos y parciales de calles y avenidas como la Calle 71, Calle 69B, Avenida 14, Calle Siles y alrededores del Salón Comunal de Lourdes.

En la lista de sitios referenciales se incluyen la Universidad Latina, el Centro Científico Tropical, la Municipalidad de Montes de Oca, el Ministerio de Salud, además de comercios, residenciales, clínicas, restaurantes, bufetes, oficinas, hostales y supermercados.

Mata Redonda: corte entre la pista de motocross y zonas cercanas a Sabana

El servicio se suspenderá entre las 8 a. m. y las 4 p. m. en una franja de 2.000 metros al este de la Pista de Motocross, cerca de COOPEFYL y Torre Roble Sabana. Las labores forman parte de un proyecto de instalación de poste.

Tejarcillos: interrupción entre urbanizaciones

En Tejarcillos de Alajuelita, también se suspenderá el suministro de 8 a. m. a 4 p. m. entre las urbanizaciones García Monge y Don Omar, como parte de otro trabajo similar.

Para más detalles sobre las suspensiones programadas, puede visitar: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones