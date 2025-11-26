El País

Cortes de luz afectarán sectores de San José y Alajuela este jueves

Cortes de luz programados en San José y Alajuela este miércoles 27 de noviembre del 2025. Conozca las zonas, horarios y motivos de las interrupciones

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
San José y Alajuela tendrán cortes de luz el 27 de noviembre por mantenimiento y obras eléctricas, según informó la CNFL.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortesCortes de luzCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.