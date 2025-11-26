Cortes de luz afectarán sectores de San José y Alajuela este jueves

San José y Alajuela tendrán cortes de luz el 27 de noviembre por mantenimiento y obras eléctricas, según informó la CNFL.

Varias comunidades de San José y Alajuela enfrentarán interrupciones programadas en el servicio eléctrico este jueves 27 de noviembre del 2025, según informó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Los cortes obedecen a labores de mantenimiento, construcción y mejoras en la infraestructura eléctrica.

Uno de los cortes más extensos se dará en San Pedro de Montes de Oca, donde la CNFL realizará trabajos de traslado de líneas aéreas a subterráneas desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m. La suspensión abarcará desde el restaurante Bar Omar Khayyam hasta la Soda La U, sobre Calle La Amargura. El corte impactará negocios como Precid-UCR, Editorial Grafika, Imkprimir, Soda El Barrio, Ecomuna, así como la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad de Montes de Oca.

En Alajuela, el servicio será interrumpido parcialmente en La Guácima por mantenimiento preventivo. Entre las 8 a. m. y las 2 p. m., se verá afectada la segunda etapa de Hacienda Los Reyes, desde la casa 157 hacia el oeste. Otro corte se realizará entre las 8 a. m. y las 3 p. m., en el sector norte de la cancha de tenis del mismo residencial.

Además, en el distrito de Hatillo, San José, se trabajará en la relocalización de postería frente al Abastecedor La Estrellita. El corte está programado entre las 8 a. m. y las 3 p. m. y afectará locales como Carnes Hatillo, Pulpería El Indio y viviendas del sector.

Desamparados también experimentará interrupciones parciales en San Miguel, específicamente en Calle Tablazo, de la entrada 800 metros al sur. Las labores de mantenimiento tendrán lugar entre las 8 a. m. y las 2 p. m.

Finalmente, en San Vicente de Moravia, se instalará un poste nuevo desde el restaurante Ajúa hasta el bombeo La Florida. Este corte durará desde las 8 a. m. hasta las 2 p. m., afectando principalmente viviendas y pequeños comercios como MBS Barber Shop.

Para más detalles sobre las suspensiones programadas, puede visitar: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones