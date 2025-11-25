El País

Cortes de luz afectarán zonas de San José, Heredia y Alajuela este miércoles

Prepárese: múltiples cortes de luz de la CNFL dejarán sin servicio a comunidades en San José, Heredia y Alajuela este miércoles. Conozca si su zona está en la lista

Por Silvia Ureña Corrales
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
CNFL suspenderá el servicio eléctrico en zonas de San José, Heredia y Alajuela por mantenimiento y obras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







notas iaSUCCortes de luzCortesCNFL
Silvia Ureña Corrales

