Cortes de luz afectarán zonas de San José, Heredia y Alajuela este miércoles

CNFL suspenderá el servicio eléctrico en zonas de San José, Heredia y Alajuela por mantenimiento y obras.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció una serie de cortes de luz programados para este miércoles 26 de noviembre del 2025 en diversas comunidades de las provincias de San José, Heredia y Alajuela, debido a trabajos de mantenimiento, construcción y ampliación de redes eléctricas.

Curridabat: corte de 7:30 a.m. a 5 p.m.

En San José, el distrito de Curridabat será impactado parcialmente por la extensión de líneas eléctricas en el marco de proyectos empresariales. El corte se realizará desde la rotonda de Hacienda Vieja, 1 km al suroeste sobre la ruta nacional secundaria 210, hasta Constructora Navarro y Avilés, incluyendo parcialmente Calle 93 y Avenida 56B.

Entre los sitios afectados se encuentran: Mas x Menos Hacienda Vieja, Curri Outlet, BarriPlast, Súper Tirrases, Navarro y Avilés Constructora, Mercado Popular Ferretería, La Ciabata, entre otros comercios, residenciales y casas de habitación.

Escazú: corte de 8 a.m. a 4 p.m.

En el distrito de San Antonio de Escazú, la CNFL relocalizará postería. El corte se extenderá desde la Ermita Nuestra Señora del Carmen, 750 metros al suroeste.

Algunos de los puntos de referencia afectados serán: Escuela David Marín Hidalgo, Mirador Tiquicia, Parque Bebedero, La Comarca, Pulpería Trina, Panadería Shakina, Frutas y Verduras Sandys y Villas Escazú, así como casas de habitación.

Santa Bárbara, Heredia: corte de 8 a.m. a 4 p.m.

En el distrito de Chagüite, Santa Bárbara, se efectuará un mantenimiento preventivo desde la bodega Acosta en el cruce de calle Derrumbe hasta la Iglesia Católica de Chagüite. La afectación será parcial y se limitará a casas de habitación.

Guácima, Alajuela: corte de 8 a.m. a 4 p.m.

En el distrito Central de Alajuela, sector de Guácima, se extenderán las líneas eléctricas a partir de la pista de motocross, 2.000 metros al este.

Entre los lugares de referencia impactados están la Planta Ventanas CNFL, Planta Ventanas ICE, Cosevi y casas de habitación.

Para más información sobre estos cortes programados, puede visitar: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones