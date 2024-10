Vecinos de Guápiles, Cartago y Acosta temen quedar sin áreas de salud por indecisión de CCSS

Los vecinos de Guápiles, Cartago y Acosta temen que no se concrete la construcción de sus áreas de salud, pues las obras forma parte del fideicomiso entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Banco de Costa Rica (BCR) que vence el próximo 23 de octubre, sin que a la fecha las entidades haya definido una prórroga.

Como esas tres, hay 27 áreas de salud más que están en la misma duda, confirmó Marcela Zamora Cruz, presidenta del Consejo Nacional de Juntas de Salud.

“A esta fecha todavía la Junta Directiva de la Caja no ha logrado darnos una respuesta. Cada una de las juntas de salud de estas 30 áreas de salud hemos tenido varias reuniones y no han tenido respuesta”, recalcó Zamora.

Melina Solano Cubero, presidenta de la Junta de Salud de Guápiles, aseguró que esa área vela por 151.000 personas, cuando lo ideal es que no tengan más de 40.000. No tienen laboratorio, la farmacia está saturada. La situación pone mayor presión sobre el hospital guapileño.

Esta es la misma situación con el Hospital Max Peralta de Cartago, porque cuatro áreas de salud en este fideicomiso responden a este hospital (La Unión, Cartago, Paraíso y Los Santos).

“Las personas en el hospital están recibiendo llamadas para atrasarles más las citas. Si las áreas de salud se construyen habría menos problemas con el hospital“, señaló Rosa María Mata Mora, presidenta de las Juntas de Salud de Cartago.

También Javier Fallas Díaz, presidente de la Junta de Salud de Acosta, expresó su preocupación, pues los asegurados llevan 30 años esperando la infraestructura.

“Solo falta que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y Bomberos den el permiso para construir. Eso lo podríamos tener en un mes. Para nosotros, no saber lo que va a pasar, es como si nos trataran como un juguete”, enfatizó Fallas.

Este tema iba a ser discutido por la Junta Directiva de la Caja el pasado jueves. No obstante, la presidenta ejecutiva de la entidad, Marta Esquivel Rodríguez, canceló la sesión a última hora para no entorpecer el proceso judicial en su contra por el llamado Caso Barrenador, relacionado con la adjudicación a cooperativas de la administración de 138 Ebáis con aparentes sobreprecios.

El futuro del fideicomiso podría discutirse este martes 8 de octubre en la sesión de Junta convocada para las 5 p. m.

‘Nadie nos sabe decir qué pasará'

La situación del Hospital de Guápiles se complica al no tener un área de salud con las necesidades de la población. Esta se construiría con el fideicomiso de la CCSS. Fotografías: Cortesía Jorge Méndez Z.

De acuerdo con Marcela Zamora, de las 30 áreas de salud, el 30% de los proyectos ya está adjudicado y, por lo tanto, ya tienen compromisos contractuales.

“No nos han sabido decir qué pasa si no se hace la prórroga; nos dicen que hay varios escenarios. Entre ellos, que lo ya adjudicado pasaría directamente al portafolio de inversión de la CCSS. Muchos directores de las áreas de salud dicen que va a atrasarse, pero nadie nos sabe decir a ciencia cierta qué pasará ni si habrá una consecuencia grande”, dijo la representante.

Fallas indicó que ellos viven la misma incertidumbre de no saber si se construirá o no. Lo más frustrante para los acosteños, afirmó, es que ya se tiene el dinero y el proceso.l

“Parece que chocamos contra pared, nadie nos explica nada”, resumió.

En Guápiles, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) les donó un terreno de 3,6 hectáreas, de los cuales la CCSS dispuso que se construiría en 1,4 hectáreas. Ya se dispusieron ¢200 millones para el estudio de un terreno.

El problema, dijo Solano, es que si no hay prórroga del fideicomiso no hay certeza de qué pasará con la construcción.

“Las áreas de salud son esa primera línea donde van las personas cuando necesitan algo más sencillo y evitar complicaciones. Estamos saturando a los hospitales por falta de personal y recursos en las áreas de salud“, destacó.

Zamora indicó que esto debe resolverse rápido por el bien de miles de asegurados. Indicó que el impacto no es igual para todas las áreas de salud porque no todas tienen la misma población. Las más pequeñas tienen 40.000 asegurados adscritos, y las más grandes, cómo Cartago, tienen más de 160.000.

La presidenta de las Juntas de Salud de Cartago denunció también que aunque está estipulado que en las sesiones del Consejo de Juntas de Salud debe participar la presidenta ejecutiva de la CCSS y la gerencia general, Esquivel se reunió con ellos por última vez en diciembre pasado. En 2024, la jerarca no ha estado presente en las sesiones.