Vecina de Tibás que viajó a otro país es el quinto caso de chikungunya en lo que va del 2026

Costa Rica registra cinco casos de chikungunya en lo que va del 2026.

Una mujer de 37 años, vecina de Tibás, se convirtió en el quinto caso confirmado de chikungunya en Costa Rica en lo que va del 2026, según informó el Ministerio de Salud.

El diagnóstico fue ratificado tras los análisis realizados por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

Según informó Salud, la mujer realizó un viaje reciente a Nicaragua y, de acuerdo con la investigación epidemiológica, la paciente ingresó al país durante el período de incubación del virus, por lo que las autoridades lo clasificaron como un caso importado.

Casos en el 2026

La fiebre de chikungunya es una enfermedad transmitida por los mosquitos Aedes aegyptiy y Aedes albopictus, mismos vectores que transmiten el dengue y zika.

En lo que va del año, ya se contabilizan cinco casos de la chikungunya en Costa Rica, luego de que desde el 2017 el país no registrara circulación de virus.

A la fecha, la distribución geográfica de los contagios es la siguiente:

Esparza, Puntarenas: Dos casos.

Dos casos. Carrillo, Guanacaste: Un caso.

Un caso. Heredia: Un caso.

Un caso. Tibás, San José: Un caso.

Síntomas y recomendaciones clave

Entre los síntomas más frecuentes a los que debe prestarle atención están:

Fiebre alta (mayor a 39 °C).

Dolor e inflamación en las articulaciones.

Dolor de cabeza.

Náuseas.

Malestar general.

“El Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica a nivel nacional, así como la coordinación de acciones para el control del mosquito transmisor, con el fin de proteger la salud de la población y prevenir la propagación de la enfermedad”, indicó la cartera de Salud.

Además, se recomienda tomar las siguientes medidas para reducir el riesgo: