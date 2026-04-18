El País

Vecina de Tibás que viajó a otro país es el quinto caso de chikungunya en lo que va del 2026

El Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso importado de chikungunya en una mujer de Tibás.

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Por Yucsiany Salazar
Costa Rica registra cinco casos de chikungunya en lo que va del 2026. (Shutterstock)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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