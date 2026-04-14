Vecina de Heredia es el cuarto caso de chikungunya en Costa Rica en lo que va del 2026

Con este nuevo registro, Costa Rica registra cuatro casos de chikungunya en lo que va del año.

El Ministerio de Salud confirmó este martes 14 de abril un nuevo caso de chikungunya en el país en lo que va del 2026. Se trata de una mujer costarricense de 52 años, vecina de Heredia, quien hizo un viaje reciente a Nicaragua.

De acuerdo con la investigación epidemiológica, la mujer ingresó al país durante el período de incubación del virus, por lo que el caso se clasifica como importado. Según la cartera de Salud, la mujer no presenta complicaciones.

Casos en aumento

Con este nuevo reporte, Costa Rica suma cuatro casos confirmados en 2026. Los anteriores corresponden a dos pacientes en Esparza, Puntarenas, y uno en Carrillo, Guanacaste.

La fiebre de chikungunya es una enfermedad transmitida por los mosquitos Aedes aegyptiy y Aedes albopictus, mismos vectores que transmiten el dengue y zika.

“En Costa Rica. No se encuentra todavía registrada circulación de este virus desde el 2017, sin embargo en lo que va de este año se han confirmado ya tres casos (previos)”, indicó Mary Munive, vicepresidenta y ministra de Salud.

En enero de este año, las autoridades sanitarias realizaron intervenciones en Esparza con visitas casa por casa y el uso de equipos de fumigación tras primeros casos de chikungunya en el país desde el 2017. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

Síntomas y prevención

Entre los principales síntomas destacan:

Fiebre alta (mayor a 39 °C).

Dolor e inflamación en las articulaciones.

Dolor de cabeza.

Náuseas y malestar general.

El Ministerio de Salud indicó que mantiene activa la vigilancia epidemiológica y reforzó las acciones para el control del mosquito transmisor.

Además, reiteró el llamado a la población a tomar medidas preventivas como el uso de repelente, ropa de manga larga, mosquiteros y la eliminación de criaderos de mosquitos como recipientes con agua, y acudir de inmediato a los servicios de salud ante la presencia de los síntomas antes mencionados.