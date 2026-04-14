El País

Vecina de Heredia es el cuarto caso de chikungunya en Costa Rica en lo que va del 2026

El Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso de chikungunya en Costa Rica

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Por Yucsiany Salazar
Con este nuevo registro, Costa Rica registra cuatro casos de chikungunya en lo que va del año. (Shutterstock)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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