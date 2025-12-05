Vacuna contra la fiebre amarilla con la CCSS ya llegó a 1.355 personas. Revise aquí horarios de próximos días

La vacuna contra la fiebre amarilla es requisito para viajar a Colombia. En este momento solo es para viajeros que salgan del país entre el 15 y el 31 de diciembre.

Este martes, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comenzó a vacunar contra la fiebre amarilla. En los primeros tres días se vacunaron 1.355 personas que viajarán durante diciembre a Colombia.

“La aplicación fue muy suave y rápida, la atención fue muy gentil”, comentó Diana Montoya Céspedes, quien viajará el próximo 25 de diciembre.

Esta es una primera fase, exclusiva para personas que tienen tiquete de viaje a Colombia para salir del país entre el 15 y el 31 de diciembre. Elvis Delgado Delgado, coordinador del Programa Ampliado de Inmunización de la CCSS explicó que próximamente se anunciarán más fechas para las personas que viajen en enero y meses posteriores.

De acuerdo con Delgado, luego de analizar la demanda en cada zona, se enviarán más dosis a los lugares con mayor afluencia de viajeros.

¿Dónde vacunarse?

Esta es la primera vez que la CCSS vacunará contra la fiebre amarilla. En el último año, el Ministerio de Salud hizo varias "vacunatones" en el Estadio Nacional. (John Durán)

Hay 23 puntos de vacunación, pero no todos trabajan en las mismas fechas ni con los mismos horarios.

Este es un listado por fechas:

Viernes 5 de diciembre

San Rafael de Puntarenas: área de salud. Vacunatorio adicional. De 8 a. m. a 2 p. m. o hasta agotar existencias.

Guápiles: sede central. De 7 a. m. a 4 p. m. o hasta agotar existencias

Sábado 6 de diciembre

La vacuna contra fiebre amarilla que utiliza la CCSS es la misma que se utiliza en centros privados: Stamaril, del laboratorio Sanofi Pasteur. (CCSS/CCSS)

Tibás-Uruca-Merced (Clorito Picado): Ciudad Toyota La Uruca. De 8 a. m. a 3 p. m.

Martes 9 de diciembre

Grecia: salón parroquial. De 8 a. m. a 3 p. m.

Cubujuquí: campo ferial Mercedes Norte. De 8 a. m. a 3 p. m.

Miércoles 10 de diciembre

Alajuela Norte: Plaza Real Alajuela. De 8 a. m. a 3 p. m.

Cubujuquí: campo ferial Mercedes Norte. De 8 a. m. a 3 p. m.

Desamparados 3: en la sede administrativa, 25 metros Sur de Pizza Hut. De 7:30 a. m. a 3:30 p. m. Vacunación será cada miércoles, hasta agotar existencias.

Goicoechea 2: en la Sala A de la Clínica Jiménez Núñez. De 7:30 a. m. a 3:30 p. m. Se hará cada miércoles hasta agotar existencias.

Zapote-Catedral (Carlos Durán): en el auditorio del Cedeso, frente a la clínica. De 7:30 a. m. a 3:30 p. m. Cada miércoles, hasta agotar existencias.

Mata Redonda (Moreno Cañas): en la sede del área de salud. Cada miércoles, hasta agotar existencias. De 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Mora-Palmichal: en la sede administrativa. De 7:30 a. m. a 3:30 p. m Cada miércoles hasta agotar existencias.

Cartago: Del costado sureste del Hospital Max Peralta, 100 m sur y 25 m oeste. De 7:30 a. m. a 3:30 p. m Cada miércoles, hasta agotar existencias.

Turrialba: En los Ebáis contiguo a la Universidad Florencio del Castillo y en el de Barrio San Rafael, 200 metros sur de la antigua estación del ferrocarril. De 7:30 a. m. a 3:30 p. m. Cada miércoles, hasta agotar existencias.

Aserrí: en la clínica Mercedes Chacón Porras. De 7:30 a. m. a 3:30 p. m Cada miércoles, hasta agotar existencias.