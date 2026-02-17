¿Va al Mundial 2026? Ministerio de Salud lanza advertencia clave antes de viajar

Salud detecta caso importado de sarampión y activa vacunación preventiva para viajeros ante alza regional de contagios y especialmente a los que viajarán al Mundial 2026.

El Ministerio de Salud confirmó un caso importado de sarampión en Pérez Zeledón y activó el protocolo nacional de vigilancia epidemiológica este martes 17 de febrero de 2026. La medida busca evitar la propagación de la enfermedad en un contexto de aumento de contagios en la región de las Américas.

La institución informó que el caso se detectó en el cantón generaleño y que de inmediato se aplicaron acciones de control y seguimiento, conforme a los lineamientos establecidos para este tipo de eventos .

Más de 1.000 personas recibieron capacitación preventiva como parte de la respuesta institucional. Entre ellas figuran funcionarios de los tres niveles de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), personal del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia y Paz, del sector privado y del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

Además, las autoridades reforzaron la socialización del protocolo nacional de vigilancia epidemiológica del sarampión y comenzaron la vacunación preventiva para personas que viajarán a países con riesgo de contagio .

La región de las Américas registró un aumento del 2.500% en casos entre 2024 y 2025, según datos oficiales citados por el Ministerio de Salud. Este incremento mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del país.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía respiratoria, mediante gotas expulsadas al hablar, toser o estornudar. Entre los principales síntomas se encuentran fiebre alta, tos seca, goteo nasal, conjuntivitis y erupciones rojas en la piel.

Las complicaciones pueden ser graves, entre ellas neumonía, ceguera o inflamación del cerebro, lo que eleva el riesgo en personas no vacunadas.

Ante este panorama, el Ministerio recomendó a quienes viajarán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 u otros destinos con casos activos revisar y completar su esquema de vacunación al menos dos semanas antes del viaje .

La CCSS informó que, a partir del martes 17 de febrero, aplicará la vacuna contra el sarampión a personas entre 20 y 39 años que viajen a destinos de riesgo .

Las autoridades instaron a la población a verificar su carné de vacunación y acudir a los servicios de salud en caso de dudas o síntomas compatibles con la enfermedad.