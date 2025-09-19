Usuarios con Android ya pueden activar su cédula virtual: estos son los detalles

El TSE habilitó la descarga de apps para la IDC en Android y iOS. El 25 de setiembre iniciará un nuevo ciclo de solicitudes.

Desde este viernes 19 de setiembre los usuarios que solicitaron la Identidad Digital Costarricense (IDC) y que utilizan dispositivos Android tienen disponible la descarga de la aplicación Identidad Digital CR en la tienda Play Store, informó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Con esta herramienta podrán iniciar el trámite de activación utilizando el código QR enviado previamente al correo electrónico registrado durante la solicitud.

Además, la aplicación encargada de verificar la identidad digital se encuentra ya disponible tanto en Play Store como en App Store bajo el nombre Verificador IDC. El TSE recordó a los usuarios que es necesario actualizar esta aplicación desde la tienda correspondiente para asegurar su correcto funcionamiento.

¿Ya sabe cómo sacar su cédula digital?

Por otro lado, a partir del jueves 25 de setiembre, el TSE comenzará a recibir nuevamente solicitudes para obtener la IDC, lo que permitirá a más personas gestionar este documento digital que facilita trámites y validaciones electrónicas de forma segura.

Para consultas o requerimientos técnicos, las personas pueden escribir al correo comercializacion@tse.go.cr o llamar al número 2287-5885.

