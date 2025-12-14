El País

Universidades públicas recibirán ¢63.000 millones de fondos postergados del FEES

El dinero pendiente corresponde a montos del 2020 y 2021. Le contamos en qué consiste acuerdo que lo hará posible.

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Jerarcas de Educación, Leonardo Sánchez; de Hacienda, Nogui Acosta; de Mideplán, Marlon Navarro Alvarez quinto encuentro de negociación del FEES 2026.
A partir del 2026, el gobierno empezará a girar los casi ¢63.000 millones postergados del FEES 2020 y 2021, dinero que se repartirá por igual entre las universidades públicas. Esto será posible tras un acuerdo entre el Ejecutivo, Conare y representantes estudiantiles. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FEESMEPUCRUNATECUNEDUTN
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.