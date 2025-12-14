Universidades públicas recibirán ¢63.000 millones de fondos postergados del FEES

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las universidades públicas recibirán, a partir del 2026, ¢62.590 millones de fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondientes a los años 2020 y 2021. Esto empezará a ser posible cinco años después debido a un acuerdo entre el gobierno, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y representantes estudiantiles.

El acuerdo se dio a partir de una propuesta del Ejecutivo que contempla que el dinero sea distribuido igualitariamente entre todas las casas de estudio superior estatales: Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y Universidad Estatal a Distancia (UNED). En el caso de la Universidad Técnica Nacional (UTN) se hará un ajuste técnico.

El dinero se entregará en ocho tractos anuales; el primero se girará en el 2026 y será adicional a los pagos ordinarios del FEES, según confirmó el Ministerio de Educación Pública (MEP) y Conare.

Los millones girados tendrán que ser usados exclusivamente para inversión.

“Desde el inicio de las negociaciones ambas partes sostienen la posición que garantizaba que los recursos públicos se distribuyan con justicia, equilibrio y responsabilidad, de manera que cada institución pueda contribuir al desarrollo nacional en igualdad de condiciones”, indica un comunicado de prensa difundido por el MEP y Conare.

La Comisión de Enlace, que negocia el FEES cada año, se encargará de velar para que lo acordado se cumpla.

Según la información difundida, esta propuesta “reafirma que la educación superior pública es esencial para el desarrollo nacional, y que su financiamiento debe regirse por criterios de justicia distributiva, transparencia y sostenibilidad”.

¢11.521 millones pendientes

Si bien se llegó a un consenso sobre el pago de los fondos postergados del 2020 y 2025, ahora quedan pendientes los ¢11.521 millones correspondientes al FEES 2025 que hasta ahora no han sido girados.

Ese dinero corresponde al incremento que acordó la Asamblea Legislativa para las universidades públicas en el 2024, esto luego del fracaso del Ejecutivo en la negociación con las casas estatales de educación superior.

Esa vez, los legisladores acordaron un incremento del 2% (¢11.521 millones) sobre la base de ¢576.087 millones (del 2024), lo que definió el monto total en ¢587.608 millones para el 2025.

En julio, en el marco de la negociación del FEES 2026, La Nación consultó al hoy exministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaen, sobre qué pasaría con ese 2% pendiente. Esa vez comentó:

“Son recursos que están en el presupuesto, son recursos que se tomaron de los intereses, va a depender del comportamiento del pago de intereses, de las decisiones que tomen los diputados y ahí hacemos un llamado para que puedan aprobar el tema de eurobonos, los créditos de apoyo presupuestario que pueda mantener las tasas de interés baja”, señaló esa vez.

Hasta ahora, no ha trascendido cuándo se girará ese dinero pendiente.

El FEES 2026 se acordó sobre la base de los ¢587.608 millones, monto del 2025 que acordaron en la Asamblea Legislativa. Para el año entrante, las universidades públicas recibirán ¢593.484 millones.