Una iglesia llena despide a la exprimera dama Lorena Clare Facio: ‘Cuánto tenemos que agradecerle a Dios por esta extraordinaria mujer’

El funeral de Lorena Clare se efectuó en San Rafael de Escazú. En primer plano, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y su hijo, Andrés Rodríguez Clare.

Familiares, allegados y figuras políticas llenaron la Parroquia de San Rafael de Escazú, a las 11 a. m. de este miércoles 18 de marzo, para despedir a la exprimera dama de la República, Lorena Clare Facio, fallecida el martes, a los 82 años, tras una lucha contra el cáncer de páncreas.

Además de su esposo, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, el funeral contó con la presencia de los exmandatarios Rafael Ángel Calderón, Óscar Arias y Laura Chinchilla.

“Cuánto tenemos que agradecerle a Dios por esta extraordinaria mujer, de quien tuvimos la suerte de tener de esposa, de madre, de abuela, de amiga, de primera dama; gracias Dios por darnos a Lorena”, expresó Rodríguez en su discurso de bienvenida.

Mientras fue primera dama, entre 1998 y 2002, Clare se caracterizó por impulsar proyectos dirigidos a poblaciones en condición de vulnerabilidad, como personas adultas mayores, mujeres, pacientes con cáncer, personas con discapacidad y madres adolescentes.

“Me acuerdo de la gente que trabajaba con ella, en la oficina de primera dama, quejándose de que no acababa de poner a trabajar un proyecto cuando ya se estaba inventando otro”, rememoró el expresidente.