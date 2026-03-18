El País

Una iglesia llena despide a la exprimera dama Lorena Clare Facio: ‘Cuánto tenemos que agradecerle a Dios por esta extraordinaria mujer’

Clare falleció este martes 17 de marzo a los 82 años

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Por Yeryis Salas
18/03/2026/ Funeral de Lorena Clare en la parroquia de San Rafael de Escazú / Foto John Durán
El funeral de Lorena Clare se efectuó en San Rafael de Escazú. En primer plano, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y su hijo, Andrés Rodríguez Clare. (JOHN DURAN/John Durán)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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