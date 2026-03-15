El País

Un río está lavando el terreno de su propiedad, ¿de quién es responsabilidad atenderlo?

Procuraduría General de la República aclaró consulta de municipalidad que preguntó si está obligada a proteger una propiedad privada de la erosión provocada por un río

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Por Roger Bolaños Vargas

Un río está erosionando su propiedad o está a punto de provocar un deslizamiento, además, se acerca la época lluviosa y el cauce crecerá más. ¿A quién le corresponde atender ese problema? ¿A usted como propietario, a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), o la municipalidad de su cantón?








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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