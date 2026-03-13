El País

6 años después inicia reemplazo de puente bailey en ruta clave para el turismo

Estructura modular se instaló en el 2020 luego del colapso del puente original

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Por Patricia Recio
Puente bailey Osa.
El puente bailey en Coronado de Osa solo dispone de un carril para ambos sentidos y se colocó hace casi 6 años. (MOPT/MOPT)







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Puente baileyCoronado de Osa
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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