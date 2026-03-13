6 años después inicia reemplazo de puente bailey en ruta clave para el turismo

El puente bailey en Coronado de Osa solo dispone de un carril para ambos sentidos y se colocó hace casi 6 años.

Seis años después de que fuera colocado como un puente temporal para atender el colapso de la estructura original, finalmente iniciará el reemplazo del puente bailey de Coronado de Osa, en la ruta Costanera sur.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que la nueva estructura se construirá como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).

El viceministro de Infraestructura, Pablo Camacho, indicó que el proyecto contempla la reconstrucción total de la estructura a dos carriles, en el mismo punto donde se ubica el puente modular. Ese puente bailey se colocará a un lado para asegurar el tránsito durante el tiempo que duren las obras.

Camacho explicó que actualmente se trabaja en la finalización de la etapa de diseño, para avanzar posteriormente en la revisión, ajustes y delimitaciones previos al inicio de la fase constructiva.

El nuevo puente, de 60 metros de longitud, dispondrá de dos carriles, con aceras y otros elementos de seguridad vial.

“Se estima que la construcción arrancará en mayo próximo; esta obra cambiará la vida de las personas y permitirá garantizar seguridad vial, peatonal y restablecerá el tránsito a dos carriles, mejorando significativamente la movilidad y los tiempos de traslado en esta ruta estratégica para la zona sur del país”, explicó el viceministro.

El MOPT además informó que esta obra se ejecutará bajo el concepto de resiliencia, es decir, para soportar el impacto de futuros eventos climáticos. El costo del nuevo puente es de $2,5 millones.

Por la Costanera Sur, transitan, además de turistas que visitan la zona de Dominical, Uvita y el resto de la península de Osa, una gran cantidad de vehículos pesados que transportan mercaderías desde y hacia la frontera con Panamá.

El daño en el puente viejo obligó incluso a usar un vado mientras se armaba el puente bailey en setiembre del 2020.

El bailey de un carril que funciona actualmente con pasos alternados entre ambos sentidos se instaló en setiembre del 2020, luego de que las lluvias socavaran una de las pilas de la estructura ubicada en ese punto. Incluso, previo a la instalación del puente modular, fue necesario habilitar un “vado” por el río para mantener el tránsito de los vehículos.