El País

Un reclamo laboral en Bomberos escala hasta la Sala IV: ¿qué está en juego?

Un esquema de trabajo histórico, 200 demandas judiciales y una acción de inconstitucionalidad. Explicamos el conflicto entre el sindicato y la administración de Bomberos

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Por Yucsiany Salazar
Incendio Parque Industrial Las Brisas
El horario laboral y jornadas de descanso en el Cuerpo de Bomberos es cuestionado por el sindicato, que señala falta de descanso absoluto semanal y vacíos en el reconocimiento de horas trabajadas. (Alonso Tenorio)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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