El País

Un proyecto vial acumula 1.940 días de atraso y el plazo podría seguir aumentando

Cámara de la Construcción identificó proyectos que acumulan más de cinco años de demoras y sobrecostos millonarios

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Ruta 32 San José Limón
Según el MOPT la ampliación de la ruta 32 se entregaría a finales de este año, luego de ocho años de haber iniciado y tras varias extensiones en el plazo final. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.