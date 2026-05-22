Un hotel, plataforma para aviones más grandes y 45.000 m2 de obras: esto es lo que cambiará en el Juan Santamaría en los próximos tres años

Este jueves se habilitó el área de llegadas en la nueva terminal del Juan Santamaría. Este pasillo conecta el área de negocios con la zona de inspección de Aduanas y Ministerio de Agricultura.

Tras habilitar la nueva terminal de llegadas internacionales, que se considera una de las principales obras del plan maestro, el aeropuerto internacional Juan Santamaría se encamina a las últimas etapas de su estrategia de expansión que incluirá más espacios para aviones, otros dos niveles para la atención de pasajeros y hasta un hotel.

La próxima área en habilitarse en el mismo sector inaugurado este jueves, comprende la conexión entre la zona de las tiendas libres de impuestos, la zona de recolección de equipaje y los servicios de inspección de Aduanas y Agricultura que se ubican en la nueva terminal.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, explicó que esta sección quedará lista en agosto, tras completar la demolición de las paredes que dividen la terminal antigua del nuevo edificio.

Para el próximo año, se tiene prevista la habilitación de una torre de parqueos de seis niveles, con 724 espacios, la cual se construye a un costado de la Terminal Doméstica.

Adicionalmente, también entraría en servicio el nuevo hotel de la cadena Marriot, con 170 habitaciones y conexión directa con la terminal. Esta obra corresponde a una inversión privada, ajena a la gestión interesada del aeropuerto.

El director de Operaciones de Aeris, Juan Belliard, agregó que ese mismo año, se pondrían en servicio los otros dos niveles del edificio terminal, donde se tiene previsto disponer de más bandas para el manejo de equipajes, mostradores de las líneas aéreas y en la zona del mezanine se ubicarán áreas de oficinas y soporte para aerolíneas y entidades gubernamentales.

El Juan Santamaría recibió el año más de 6 millones de pasajeros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además se agregarán 220 m² a la terminal doméstica y una tercera puerta de embarque remota. Asimismo, se planea completar la conexión entre la terminal principal y la terminal doméstica mediante una pasarela techada.

“A nivel de seguridad y migración de salidas, estamos también duplicando ese espacio con una obra que ya se inició y que también estaría lista el año que viene”, añadió.

En el aspecto aéreo, ya comenzó la construcción de la plataforma remota, que permitirá disponer de cuatro posiciones adicionales para aviones de clase C o tres para aviones de clase E, que corresponden a las aeronaves de cuerpo ancho como las que operan aerolíneas procedentes de Europa.

Esa plataforma dispondrá además de otros servicios para el pernocte de aeronaves, mantenimiento y prueba de motores.

Zeledón explicó que la plataforma se completaría una vez que finalice el traslado de las instalaciones de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales RL (Coopesa), por lo que estima que esta obra esté lista entre el 2027 y el 2028.

Las obras contempladas en el plan maestro representan una inversión de más de $400 millones y sumarían más de 10.000 m² en la infraestructura de la terminal aérea y 35.000 m² en la plataforma remota.

El MOPT ya inició además los planes para impulsar la conexión, mediante un monorriel, entre la terminal aérea y la estación de tren de Río Segundo que tendrá el tren eléctrico metropolitano Tibi.

Director de Operaciones de Aeris detalla las obras que se ejecutarán en el aeropuerto Juan Santamaría en los próximos años

Nuevos destinos

De acuerdo con el encargado de operaciones de Aeris, el crecimiento del tráfico aéreo registrado en los últimos meses ronda entre el 2% y 3%.

Belliard adelantó que el país está apostando a la atracción de nuevos destinos directos hacia Europa, de ahí que recalcó la necesidad de impulsar obras para atender este tipo de operaciones.

El Juan Santamaría movilizó el año pasado, más de 6,4 millones de pasajeros. Se estima que para el 2042, esa terminal llegará a recibir 10 millones de viajeros al año.

La previsión del MOPT es que las obras que se ejecutan actualmente como parte de este plan de expansión permitirían extender la operación del Santamaría al menos 30 años más, durante los cuales se deberá analizar las opciones viables para construir una nueva terminal internacional o mantener el plan de interconexión de aeropuertos regionales.