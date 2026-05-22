El País

Un hotel, plataforma para aviones más grandes y 45.000 m2 de obras: esto es lo que cambiará en el Juan Santamaría en los próximos tres años

Obras en plan maestro superan los $400 millones y permitirán extender operación de la terminal aérea 30 años más

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Por Patricia Recio
Nueva terminal de llegadas del Aeropuerto Juan Santamaría entró en funcionamiento desde este jueves
Este jueves se habilitó el área de llegadas en la nueva terminal del Juan Santamaría. Este pasillo conecta el área de negocios con la zona de inspección de Aduanas y Ministerio de Agricultura. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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