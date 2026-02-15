Un tranvía o monorriel; así sería la conexión entre el tren eléctrico y el Aeropuerto Juan Santamaría

Según el MOPT la conexion del tranvía o monorriel iría en concordancia con el plan maestro del Juan Santamaría.

Un monorriel o tranvía permitirían la conexión directa entre el tren eléctrico y el Aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela.

El plan, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el gestor de esa terminal Aeris, busca brindar ese servicio para los viajeros mediante la implementación de una vía en el trayecto de 1km que existe entre la estación del tren de Río Segundo y la terminal aérea.

El viceministro de Infraestructura Pablo Camacho, aseguró que ya se realizó una encuesta entre usuarios nacionales y extranjeros, quienes en un 82% de las consultas indicaron que estarían anuentes a usar el servicio si este existiera.

“Involucramos actores como el proyecto San José - San Ramón, porque viene el intercambio y queremos dejar todas las previsiones para que sea un proyecto multimodal, donde tenemos el Aeropuerto, la línea del Tibi (nombre que le dio el Gobierno al plan del tren eléctrico) y el proyecto vial de la ampliación.

“Sabemos que el Tibi va a ser la columna vertebral del transporte masivo del área metropolitana, entonces la visión que tenemos es que sea un desarrollo sobre la vía de un tranvía o monorriel, eso tendrían que arrojarlo los estudios”, explicó Camacho.

El jerarca aseguró que se está contemplando en el plan maestro del Juan Santamaría la construcción de un andén, que permita dicha conexión desde la misma terminal aérea.

En una siguiente etapa, se buscaría además enlazar esa puerta de entrada al país mediante estaciones de autobús hacia sitios turísticos como Jacó de Garabito; Liberia, en Guanacaste, y La Fortuna de San Carlos.

Actualmente el gestor del aeropuerto desarrolla una serie de obras que forman parte del plan maestro con el que se busca extender la operatividad de esa terminal hasta el 2056.

Las intervenciones que se ejecutan contemplan la expansión de la terminal hacia el oeste, donde se levanta un edificio de cuatro niveles, en el que se tiene previsto instalar más espacios para check in, oficinas de aerolíneas y bandas de equipaje. Además se reubicarán los servicios del Ministerio de Agricultura y de Aduanas.

Como parte de esa ampliación se dispondría de rampas remotas para recibir aviones de cuerpo ancho.

Ese mismo edificio incluiría un área de transporte terrestre, en el que los pasajeros encontrarán taxis, renta de autos y servicios de shuttles hacia hoteles o destinos; así como un área renovada para la salida de los pasajeros en lo que se conoce como el meet and greet. En el futuro, esa misma zona podría conectar con el monorriel o tranvía.

Ese edificio tiene un costo de $62 millones y registra actualmente un 60% de avance. Las primeras áreas se comenzarían a habilitar a mediados de este año.

La nueva terminal internacional tendría un área para la contratación de servicios de transporte privado, dentro de la misma edificación donde se recibirá a los turistas. (Aeris/Aeris)

Como parte de esta fase, también se construye un edificio de seis niveles de parqueos, además de la expansión de la terminal doméstica, cuyas obras iniciarán en los próximos días. También se planea completar la conexión entre la terminal principal y la terminal doméstica mediante una pasarela techada.

Toda esta etapa representa una inversión de $115 millones y se completaría en el 2027.

Intercambio para cargas

El viceministro de Infraestructura aseguró que otro de los desarrollos que se incorporaría, como parte de la ampliación de la vía a San Ramón, es un segundo intercambio que facilite la conexión del transporte de carga con el sector este del aeropuerto y Base Dos, a fin de que el transporte de carga se maneje fuera de la terminal.

“Es evitar el paso de carga pesada frente a la terminal, con los problemas de congestión que se podrían dar”, agregó Camacho.

De acuerdo con el funcionario, si bien el proyecto está pendiente de aprobación en la Asamblea, se está procurando dejar “empatados” los términos de referencia con los planes que se tienen actualmente a nivel aeroportuario.

El proyecto de ampliación San José-San Ramón se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa, donde los diputados deberán determinar si avalan la operación crediticia que contiene $600 millones del préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $170 millones del fondo de OPEP, con los cuales se construiría un carril adicional por sentido a lo largo de 55 kilómetros. Ese financiamiento se cubriría con tarifas de peaje.

Para el tren eléctrico, el financiamiento para la construcción y equipamiento del sistema proviene de un crédito de $550 millones del BCIE, de los cuales $178,7 millones serán cofinanciados por el Fondo Verde para el Clima y $21,3 millones de una donación por parte de este mismo fondo. A ese monto se suman $250 millones del Banco Europeo de Inversiones.