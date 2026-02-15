El País

Un tranvía o monorriel; así sería la conexión entre el tren eléctrico y el Aeropuerto Juan Santamaría

MOPT busca dejar prevista conexión entre Río Segundo y terminal aérea

Por Patricia Recio
Según el MOPT la conexion del tranvía o monorriel iría en concordancia con el plan maestro del Juan Santamaría.







